Vacunagate: El escándalo del gobierno argentino en los principales diarios del mundo

Política Hace 1 hora

El Mundo, The Guardian y The Washington Post se hicieron eco de la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández luego de que varios políticos, empresarios y sindicalistas se valieran de su amistad con el ahora ex ministro para acceder a una vacunación de privilegio