A 35 años de “Cómo conseguir chicas”, el ecléctico y misterioso álbum de Charly García

Se cumplen 35 años de “Cómo conseguir chicas”, el quinto disco solista de Charly García. Un álbum que marcó un quiebre en la discografía solista del artista; fue el primero que hizo con una banda estable (Los Enfermeros) y que significó su último momento de paz creativa. Luego, vendrían una serie de discos que serían producto de procesos mucho más caóticos, aunque de esa etapa también se desprenden grandes trabajos.

Musicalmente hablando, el disco fue el más diverso en su etapa solista hasta ese momento y el que contenía más rarezas. Principalmente debido a que estuvo hecho a partir de outtakes y viejas composiciones. “Ella es bailarina” venía de la época de La Máquina de Hacer Pájaros y “Suicida” había quedado afuera de su disco anterior “Parte de la Religión” sólo por dar algunos ejemplos. Sin embargo, García logró hacer un trabajo compacto y cohesivo que está a la altura de los grandes álbumes de su discografía.

Los Enfermeros

“Cómo conseguir chicas” fue el primer disco que Charly grabó junto a Los Enfermeros, la banda soporte que formó el cantante y que contaba con los músicos Fernando Lupano, Hilda Lizarazu, Carlos García López, Fabián Quintiero y Fernando Samalea. Fue el primer grupo estable que tuvo como solista y, de hecho, casi todos esos músicos lo acompañaron por décadas.

Daniel García Moreno, hermano del fallecido guitarrista, acompañó a la banda por años y se encargó de registrar con su cámara ensayos, giras y recitales. Sobre esos tiempos, cuenta: “Fue una época interesante. Había mucha alegría, humor y camaradería, con momentos increíbles de música y diversión”.

Ese ambiente generó un espacio propicio para hacer música y componer colectivamente y no sólo bajo la lógica de un artista. De hecho, el gran hit del disco, “Fanky”, nació de un ensayo. El Zorrito Von Quintiero cuenta que le pidió a Charly que haga un tema “bailable” y decidieron hacer una zapada, de la cual salió la canción. “Cada uno de los que toca, aportó algo y Charly le puso la melodía. Lo creó en la sala”, explica el tecladista.

El formato banda cambió por completo la manera de grabar que tenía Charly. De tocar casi todos los instrumentos en sus discos anteriores pasó a grabar un álbum prácticamente en vivo. “En el estudio, pero en vivo”, como explicó el propio García.

El bajo de Fernando Lupano bien al frente, los solos de García López, los arreglos de teclado del “Zorrito” Vön Quintiero, la potencia de Samalea en la batería y los coros de HIlda Lizarazu le aportaron la chispa fundamental que forjó la personalidad del disco. “Se nota que el grupo estaba tocando con polenta. Me gusta mucho”, reconoció Charly varios años después.

Los invitados

Además de la banda estable ya mencionada, el disco contó con varios invitados. El cantante de Os Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna, prestó su voz para “Zocacola”, la canción dedicada a Zoca, novia de Charly.

También hizo su aporte el violinista de Phil Collins, L. Shankar, a quien Charly había conocido durante el concierto de Amnesty Internacional en Argentina. El músico colaboró en la canción “No me verás en el subte”, la cual García compuso el mismo día que Shankar fue a grabar.

Por su parte, Fabiana Cantilo hizo los coros en “A punto de caer” y el histórico guitarrista de Manal, Claudio Gabis, hizo el solo de la misma canción. Mientras que el baterista de Virus, Mario Serra, tocó en “Anhedonia”.

El misterioso arte de tapa

El rol central de la mujer se puede ver en la tapa del disco: una joven con el pelo largo que mira fijo al espectador. Sus ojos celestes se vuelven joyas hipnóticas que reclaman atención, mientras sus labios rojos se pierden entre pétalos naranjas y amarillos. Hay un arreglo floral que compite por la atención en la foto, pero la mujer pareciera ser la única flor que importa. Ella podría ser la protagonista de una pintura del Renacimiento, pero también se asemeja a una modelo de alguna publicidad de cosméticos o perfumes. La imagen, entre el misterio y la ironía, coquetea con la idea de vender algo: cómo conseguir chicas, primera misión para los hombres del rock and roll. Sobre esto Charly dijo: “En la tapa va a haber una foto con una chica y un ramo de flores y quiero que no diga nada. Ni Charly García ni nada. Es una tapa medio sesentona, setentista… del 69 al 73, y el título es ‘Cómo conseguir chicas’. Por supuesto, no dice cómo… se supone que comprando el disco, ja”.

La foto proviene de un banco de imágenes y no tiene una autoría clara. Los rumores de internet afirman que el autor podría ser Jorge Fisbein, amigo de Charly con quien ya había trabajo para otras tapas de discos. Nada que se pueda confirmar, pero es curioso que la imagen ya había sido utilizada para un disco del director de orquesta Caravelli de 1982. De la joven no se sabe nada, su anonimato es idéntico al que padecieron miles de mujeres a lo largo de la historia del arte y la industria del entretenimiento.