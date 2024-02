A principios de mes, Dua Lipa inició la ceremonia de entrega de los premios Grammy interpretando un medley de 'Training Season', 'Dance The Night' y 'Houdini'. De esa forma, adelantó lo que sería su segundo single y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

La nueva canción de Dua Lipa

Hablando de la canción, Dua comparte: "Había tenido una serie de citas malas, y la última fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente llegué al estudio y Caroline y Tobias me preguntaron cómo había ido todo, e inmediatamente declaré 'TRAINING SEASON IS OVER!'. Como en las mejores charlas de 'día después' con tus amigos, nos reímos mucho y todo se armó rápidamente a partir de ahí".

"Y aunque obviamente se trata de esa sensación cuando simplemente estás completamente harta de decirle a la gente... especialmente a los hombres en este caso, cómo salir contigo correctamente; también se trata de que mi temporada de entrenamiento ha terminado y de mi crecimiento con cada experiencia", agregó.

Luego señaló: "Nunca me he sentido más segura, clara o empoderada. Y aunque puede ser que la temporada de entrenamiento nunca termine para ninguno de nosotros, empiezas a ver la belleza en encontrar a esa persona con la que experimentarla. Dejas de buscar a los aprendices y te interesas más en tener a alguien donde estás y alguien con quien crecer".

Dirigido por Vincent Haycock, el video de 'Training Season' abre con el correo de voz de Dua inundado de mensajes comprensivos y pedidos de una segunda oportunidad. A medida que avanza la canción, aparece sentada sola y rodeada de hombres compitiendo por su atención mientras la habitación comienza a girar de forma caótica.

La canción fue escrita por Lipa, junto a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. y Kevin Parker de Tame Impala, y contó con la producción de Parker y Harle.