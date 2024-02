El Gobierno aseguró que el ajuste fiscal acentuará la baja de la inflación en febrero

La suba de precios no da tregua y las proyecciones para el último mes del año rondan entre el 20 y el 30%.

Este vencimiento se abonó con el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF de US$ 960 millones.

En la jornada compró US$ 305 millones y acumuló US$ 2592 millones en once ruedas consecutivas desde el inicio del mandato de Milei.