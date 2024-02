A 40 años de discos que marcaron a fuego la historia del rock nacional

Este 2024 se cumplen 40 años de la edición de varios discos muy relevantes del "Rock Nacional". Una Argentina con democracia recuperada y de florecientes cambios culturales comenzaba a transitar en 1984, su primer año. Los músicos del rock argentino, -género que para entonces consolidaba apenas dos décadas de vida-, también paso a paso investigaban los nuevos discursos, sonidos y estéticas de la época. Todo el cambio generacional importante que significó 1983 fue clave, la influencia de los nuevos géneros europeos y norteamericanos de fines de los setentas y principios de los ochentas tenían su correlato en nuestro rock.

De ese clima de aires renovados surgieron, entre otras bandas, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, G.I.T. y el gran bombazo con Viuda e Hijas de Roque Enroll; el disco debut de las chicas salió en el invierno de 1984 y fue de un rotundo éxito mainstream (particularmente adolescentes), y fue uno de los principales propulsores de la música divertida junto a sus 'compas' de Los Twist.

En la portada del disco se podía ver a las integrantes del grupo vestidas a la usanza de la década anterior, hasta los últimos acordes del disco, bien twistero, todo en Viuda e Hijas de Roque Enroll destilaba originalidad, cambio. Es que Viudas ingresaba al mercado local con una propuesta distinta, alejada de la melancolía y muy cerca de la alegría. Fresca, vital y divertida. Con arreglos muy sencillos, los temas de la banda giraban en torno a los prejuicios argentinos más comunes, vistos desde una óptica exclusivamente femenina y con un humor bastante corrosivo.

Por su parte banda liderada por Pipo Cipolatti volvía de Ibiza con su nuevo hijo bajo el brazo; "Cachetazo al vicio", el nuevo disco de Los Twist se componía de 14 canciones, 7 de cada lado del disco. Las temáticas del álbum, como era característico en la banda, están saturadas de referencias sarcásticas y hasta políticamente incorrectas,​ con alusiones a la Policía Federal Argentina ("Probé de todo"), la masturbación ("Mirando vidrieras, comparando precios"), el sexo oral ("Cheek to Cheek") o la homosexualidad ("Acuarela homosexual"), aunque siempre en clave de humor.

Otra de las bandas que se fue a grabar en los Estudios Mediterráneo de Ibiza, propiedad de Dave Holland, fue G.I.T., cuyos integrantes eran nada más y nada menos que Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth. El disco conto con la producción de Charly García. GIT alternó las presentaciones de este disco con las del músico. Los temas "La calle es su lugar (Ana)", "Viento loco" y "Acaba de nacer" los llevaron al reconocimiento del público y fue disco de oro.

También Los Abuelos de la Nada ya con Andrés Calamaro como parte de la formación sacaron "Himno de mi corazón", el último disco de estudio de la banda. El álbum empezó a grabarse el 3 de agosto de 1984 también en Ibiza, España y estuvo listo para la venta en octubre. Musicalmente Himno de mi corazón marca una madurez artística en los Abuelos, ya abandonando firmemente el sonido de la música divertida de los anteriores álbumes.

Para Virus, banda liderada por Federico Moura, 1984 comenzó con la retirada de Ricardo Serra de la agrupación, que cobró con el disco "Relax’", un álbum que marca el otro perfil de la banda platense. Con un sonido apoyado en sintetizadores, las composiciones quedaron en manos de Federico y Julio Moura. Tiene temas como “Amor descartable”, “Me puedo programar”, “Dame una señal”, entre otros. El disco se presentó en diciembre de 1984 en el Teatro Astros. Con Relax, Virus comienza a tener una aparición internacional, ya que fue editado en varios países de América latina.

Soda Stereo debutó discográficamente en 1984 con el álbum "Soda Stereo" que fue producido por Federico Moura. El trío liderado por Gustavo Cerati e integrado por Zeta Bosio y Charly Alberti planteó un disco completamente diferente a lo que se venía escuchando hasta entonces. Plagado de giros humorísticos e irónicos, Soda grabó temas como “Vitaminas”, “Dietético”, “Sobredosis de TV”, “Un misil en mi placar”, entre otros que luego fueron regrabados y marcaron la identidad del trío.

Desde Rosario, a principios de los 80, llegó a Buenos Aires el músico Fito Páez. En ese entonces, como parte de la banda de Juan Carlos Baglietto y luego, integrante de la banda de Charly García, Fito en el 84 se animó a su primer disco solista. Ahí nació "Del 63", un disco que permitió ampliar de a poco los horizontes musicales del rock hasta entonces, muy focalizado en la mirada porteña. Así se incluyeron otros ritmos y otros paisajes poéticos. Además del primer disco de Fito, fue el inicio de una carrera vasta y prolífica, que tuvo uno de sus hitos en 1992 cuando editó El amor después del amor, el disco más vendido de la historia del rock nacional.

Charly García venía de editar ‘Clics Modernos‘, salido en octubre de 1983. Estaba inspirado, imparable, lleno de nuevas poéticas y musicalidades que se plasmaron en "Piano Bar", otro de los grandes discos de la década del 80, grabado en la Argentina y mezclado en Nueva York. Los músicos que participan en él son casi un seleccionado: Pablo Guyot en la guitarra, Alfredo Toth en el bajo, Willy Iturri en la batería y Fito Páez en los teclados. También estuvieron como invitados Daniel Melingo en saxo y Fabiana Cantilo en coros. Allí están, hoy clásicos del artista como “Cerca de la Revolución”, “Promesas sobre el bidet”, “Demoliendo hoteles”, “Piano bar”, “Raros peinados nuevos”, entre otros.

Luis Alberto Spinetta era ya un referente del rock nacional. En 1984, grababa "Madre en años luz", el cuarto y último disco con la formación Spinetta Jade, banda que nació en 1977. Es un disco diferente a lo hecho antes por el grupo. Esta vez, Pomo Lorenzo casi no tiene participación en el disco, ya que 'el flaco' decide reemplazar su batería por máquinas de ritmo y los temas se tornan un poco más al synth pop. El título del álbum es un homenaje a Madre Atómica, una banda de los años '70 que integraron Fontana, Epumer y Pedro Aznar. Tuvo temas que hoy son clásicos obligados en un listado de rock nacional, como “Camafeo”, “Entonces es como dar amor”, “Amarilla flor”, "Ludmila", entre otros. "Madre en años luz", toda una obra de arte.

En 1984, Andrés Calamaro lanzó "Hotel Calamaro", su primer disco solista, producido por Charly García. Diferente a lo que musicalmente hacía en Los Abuelos de la Nada, Calamaro se aleja mucho del sentido new wave y se vuelca hacia un sonido más pop. Contó con la colaboración de Fito Páez quien trabajaba en el mismo estudio en su primer disco "Del 63". El disco tiene temas como “Fabio Zerpa tiene razón", "Otro amor en Avellaneda", "Radio actividad radial" y "No me pidas que no sea un inconsciente".

Desde Mendoza se da el fenómeno llamado "Los Enanitos verdes". El debut de los de Cuyo se dio en la primavera de 1984 con este homónimo grabado en los estudios "Del Cielito" y cuenta con 11 canciones de corte bien pop/rock. El tema más difundido en las radios de todo el país por ese entonces fue "Aún sigo cantando", una balada de Marciano Cantero con la participación de David Lebón en voz. Además de Cantero, la banda se completaba con Daniel Piccolo en batería y Felipe Staiti en guitarra.

Miguel Mateos y su banda Zas publican "Tengo que parar", su tercer disco. Un álbum que contaba con una joya llamada, "Tirá para Arriba", por lo que el disco permitió masificar al grupo y dar puntapié y proyección a nivel nacional e internacional. El disco contó con la participación de León Giego y se recuerda entre otras canciones; "Tengo que parar", "Chico marginado".

Por último La Torre, banda liderada por Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, publican "Sólo quiero rock & roll" su tercer disco también grabado en Ibiza, una excelente dosis de Hard/rock y Blues. El disco incluye un cover en castellano del blues "Cry Me a River" ("Llórame un río), a proposito les recomiendo la versión de de Joe Cocker incluida en su disco 'Mad Dogs and Englishmen'. Sólo quiero rock & roll fue catalogado como "el mejor disco de rock and roll argentino" por la revista "Pelo".​