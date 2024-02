La predicción de un legendario productor sobre el futuro de la música

El emblemático productor e ingeniero de sonido Max Norman ha afimado que, dado el estado actual de la industria musical, ya no tiene sentido crear “grandes discos de clase mundial”.

Norman ha trabajado con algunos de los mejores artistas de la historia de la música, destacando, entre todos ellos, Ozzy Osbourne, al que le co-produjo el legendario 'Blizzard of Ozz' de 1980 junto a los miembros de la banda del cantante, habiendo sido contratado, en primera instancia, para trabajar a las órdenes del ingeniero Chris Tsangarides. Además, Norman también ha trabajado con otras bandas de la talla de Y&T, Armoured Saint o Loudness.

¿Por qué no tiene sentido grabar grandes discos?

Sea como fuere, en una charla con el podcast Talk Louder, Norman ha explicado por qué no tiene sentido grabar grandes discos a día de hoy. El motivo es, básicamente, que a la gente le da totalmente lo mismo.

"El problema ahora es que la gente no puede hacer discos de talla mundial porque salen 10.000 discos al día o los que sean", dijo Norman. "Así que nadie está haciendo grandes discos porque a nadie le importa una mierda".

"Porque no importa lo bueno que sea el disco. Sólo dos putas personas lo van a escuchar de todos modos".

"Y los dos son parientes tuyos", añadió Max riendo.

El futuro está sobre el escenario

Y no es que la música esté desapareciendo, sólo está cambiando su consumo. La música en vivo, sin embargo, es donde parece estar la mejor parte de la torta.

"Intento pensar hacia dónde va la industria y dónde está sucediendo lo que importa. Para mí, hay mucha más actividad en lo que se refiere al material en vivo. Y para mí, eso demuestra que hay mucho que hacer en lo que se refiere a las actuaciones sobre el escenario. Da igual que sea una banda de versiones, una banda tributo o una banda original".

"Y creo que las bandas tributo y de versiones son enormes ahora", añadió. "Jodidamente grandes. Son tan grandes que Kiss ahora puede convertirse en una banda de versiones de sí misma y seguir adelante. No quieren pagar a nadie, así que van a usar ordenadores. Si eso funcionará o no, no lo sé. Quizá la IA pueda ayudarles".

Pero dejando a un lado a Kiss y sus locas ideas, Norman afirma que los directos tienen un tipo especial de magia que encierra un enorme potencial en muchas formas.

"Quizá el futuro, o parte del futuro de la música, sea el vivo", argumentó. "Y estaba pensando: quizá debería montar todo un equipo en una pequeña furgoneta o camión y salir a ofrecer fiestas, quedarme con las actuaciones en los clubes”.

"Salir, conseguir todo esto y seguir sonando. Solo mezclar las canciones en vivo, no joderlas demasiado, arreglar un poco la mierda que necesite arreglo", afirma.

Resumiendo, Norman dijo: "Los shows en vivo se están convirtiendo en acontecimientos muy especiales porque todo el mundo intenta informatizarlo todo. Creo que es una buena oportunidad para empezar a salir, poner el puto micro, grabar, grabar toda la noche, tomar unas cervezas, mezclar al día siguiente y listo. Bang, a ponerlo".