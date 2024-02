Tras el fracaso de la ley ómnibus, Luis Caputo redobla la apuesta

Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley ómnibus, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular. En este marco, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se refirió al respecto y le bajó el tono al revés en el Congreso.

"Ayer veía la televisión y me dio la sensación como que la gente no entendía mucho sobre la aprobación de la ley, el dramatismo que se le estaba dando", comenzó diciendo el funcionario en una entrevista con LN+.

Y agregó: "Como ministro no se me va la vida en esa ley. La no aprobación en particular no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, ni nuestro compromiso de estabilizar las cuenta fiscales".

En esta línea, reveló que "el 75% de lo que habíamos planeado ya estaba por fuera de la ley. No seremos políticos, pero no somos tontos. Sabíamos que estábamos luchando contra un puñado de legisladores que no quieren el cambio".

"Lo que pasó ayer en el Congreso no afecta las cuentas a nivel nacional para alcanzar el equilibrio fiscal. Es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales. Hay un 0,2% de menor déficit, 0,1% primario, 0,1% financiero. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas", sostuvo Caputo.

Además, el ministro de Economía destacó hoy que el Gobierno de Javier Milei alcanzó el "equilibrio financiero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley".

"Enero, primer mes, sin ley, ya hemos ido a déficit cero", completó victorioso Caputo.