La ley ómnibus vuelve a comisión: el oficialismo pidió levantar la sesión

El bloque de La Libertad Avanza pidió levantar la sesión de la ley ómnibus, en la que se votaban los artículos en particular. La decisión se conoció luego de un cuarto intermedio para alinear posiciones con el resto de los bloques, antes del inicio de la votación del artículo 7 del proyecto, que contempla las privatizaciones de 27 empresas públicas.

La decisión tuvo como objetivo central no perder más artículos que, según explicaron fuentes al tanto de la negociación, son de gran importancia para el Ejecutivo.

Tras el levantamiento de la sesión, el presidente de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a lo ocurrido en el recinto: “Fue un trámite parlamentario absolutamente oscuro. Ni los diputados del oficialismo que firmaron sabían de qué se trataba el dictamen”.

Por su parte Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.