Pet Shop Boys estrena el single "Loneliness" de su nuevo álbum 'Nonetheless'

El muy querido y legendario dúo de synthpop británico, Pet Shop Boys, hizo un gran adelanto de su nueva producción discográfica Nonetheless, que verá la luz el 26 de abril de este año.

Desde 'Hotspot', el último álbum de estudio estrenado en 2020 de Neil Tennant junto a Chris Lowe, los fanáticos se han mantenido expectantes a conocer sus nuevas armonías. La nueva producción, como es de costumbre desde los años 80' y 90', invoca los ritmos de tecnopop y revive los tonos festivos bailables.

El single estreno del nuevo álbum

"Loneliness" es el primer tema del muy esperado disco de la dupla. Está producido por James Ford y junto a este, a través del canal oficial de YouTube del dúo, se subieron sus dos caras B. Estos son 'Party in the Blitz' y la versión extendida de 'Through You'.

La dupla se refirió a su nuevo álbum en un comunicado reciente. "Queríamos que este álbum fuera una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos". Además, se refirieron a la esencia y componentes de la nueva producción. "Desde los temas más orientados al baile hasta la cruda conmoción de las baladas introspectivas, con sus hermosos arreglos de cuerda, cada tema cuenta una historia y contribuye a la narrativa general del álbum".

Con respecto a su contenido, señalaron según NME: "Nuestras maquetas son a veces bastante complicadas, y James se ha atrevido a hacernos un poco más minimalistas a veces, pero también los arreglos de cuerda son muy bonitos. Algunas partes del disco son bastante desgarradoras, pero esperamos que muchas también sean edificantes. Es un disco del que estamos muy orgullosos".

La lista de canciones de Nonethless ya se conoce, y es la siguiente:

1. 'Loneliness'

2. 'Feel'

3. 'Why Am I Dancing?'

4. 'New London Boy'

5. 'Dancing Star'

6. 'A New Bohemia'

7. 'The Schlager Hit Parade'

8. 'The Secret Of Happiness'

9. 'Bullet For Narcissus'

10. 'Love Is The Law'