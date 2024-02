La medida anunciada por Sergio Massa y Fernanda Raverta entró en vigencia este miércoles. Advierten que la relación cuota-ingreso del crédito otorgado no podrá superar el 20% de la remuneración bruta mensual.

Con la compra de US$ 207 millones, la entidad comenzó la nueva gestión con la clara intención de recuperar reservas. El dólar perdió valor en todas las variantes.

En la jornada compró US$ 305 millones y acumuló US$ 2592 millones en once ruedas consecutivas desde el inicio del mandato de Milei.