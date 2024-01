Despidieron a Roger Waters de la compañía musical BMG por sus declaraciones antisemitas

Las controvertidas declaraciones del músico Roger Waters sobre Ucrania, Israel y Estados Unidos desencadenaron su despido de la empresa BMG, uno de las grandes discográficas del mundo, con la que tenía un vínculo desde 2016.

Si bien no hubo aún comunicación oficial del músico ni de la discográfica, la decisión estaba tomada desde el año pasado, cuando el ex líder de Pink Floyd hizo declaraciones polémicas tras el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel.

Tanto complicó al artista su postura contra Israel, que en su gira por Latinoamérica la mayoría de las grandes cadenas hoteleras como el Faena y el Alvear le cerraron sus puertas. Y la Justicia Federal le prohibió al cantante hacer declaraciones antisemitas durante sus shows en River Plate.

Según un informe que publicó Variety, BMG se separará definitivamente de Roger Waters y esto se debe, sobre todo, por sus dichos sobre Israel, Ucrania y los Estados Unidos.

La compañía, con sede en Alemania, firmó un acuerdo editorial con el músico en 2016 y tenía previsto lanzar una versión nueva del histórico álbum de 1973 de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, el año pasado. Sin embargo, el álbum finalmente salió a través de Cooking Vinyl, con sede en el Reino Unido.

¿Qué fue lo que dijo Waters sobre Israel?

Tras el ataque del grupo Hamás, Roger Waters puso en duda los hechos y deslizó que podría haber sido una puesta en escena. “El mundo no sabe qué sucedió realmente”, aseguró y no descartó que podría ser una “operación de bandera falsa”.

“Es muy sospechoso que no hayan escuchado ruido de las explosiones. Israel exageró la magnitud de los ocurrido al inventar historias sobre la decapitación de bebés”. Y agregó: "“Lo que sabemos es que, sea una operación de bandera falsa o no, o lo que sea que haya sucedido, y la historia que lleguemos a conocer... no sabemos si alguna vez conoceremos gran parte de la historia real. Siempre es difícil saber lo que realmente ocurrió”.

El noviembre del año pasado, un mes después del ataque de Hamás en Israel, el propio Roger Waters deslizó que BMG lo había despedido en una entrevista televisiva. Pero la desvinculación se aceleró luego de algunas declaraciones y posteos del músico británico sobre Hamás contra Israel.

En su cuenta de Instagram, Waters fue más allá: “No hay equivalencia allí están los oprimidos, los palestinos y el opresor el gobierno israelí. El opresor ha estado asesinando a los oprimidos durante setenta y cinco años. Únete a la voz de la gente, el enorme coro mundial de protesta, y exige que los fascistas israelíes”.