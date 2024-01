Un breve repaso por 10 álbumes del Rock Nacional que este 2024 cumplen 30 años

El año 1994 es recordado como uno de los mejores de la música, en el plano internacional el rock alternativo ganó la parada. La música de ese año llamó la atención bastante, siendo el fin del auge del grunge, y el peak del britpop.

Además, la música en nuestro continente también tuvo el lanzamiento de varios clásicos, en esta oportunidad nos vamos a avocar exclusivamente al Rock Nacional. Aunque sea difícil elegir unos pocos, aquí te dejamos una selección de 15 discos que demuestran lo bueno que fue este año, y que este 2024 cumplen tres décadas.

Fito Páez – Circo Beat

El rosarino tenía la vara altísima después de El amor después del amor, pero logró ponerse a la altura con un álbum grabado en su ciudad natal (y en Italia) que remitía a la infancia, la familia, los cines, la escuela y los primeros amores. "Circo Beat" fue producido por el prestigiado Phil Manzanera. En este material se incluye el clásico de clásicos “Mariposa tecknicolor”, "Normal 1" y el nostálgica "Tema de Piluso", pero el resto de los temas no desmerecen. Es una verdadera joya del rock nacional.

Babasónicos – Trance zomba

Hoy parece otro grupo. Las influencias de la época, el hip hop, el metal, el punk, y un puñado de canciones inolvidables como "Patinador sagrado", "Malón" o "Montañas de agua", confirmaron a la banda de Adrián Dárgelos como una cosa seria.

Enanitos Verdes – Big Bang

Con “Big Bang”, Los Enanitos Verdes le puso mas “punch” a su sonido, sobre todo en cuanto al sonido de la guitarra de Felipe Staiti. Parecía difícil que el trío mendocino igualara el éxito que había tenido en los 80. Sin embargo, con este disco no sólo revitalizó su carrera en Argentina y el exterior, sino que la consolidó y la aumentó. Todo de la mano de "Lamento boliviano", megahit que en realidad era un cover de Alcohol Etílico, otro grupo de Mendoza. A este disco la banda lo presentó en octubre de ese año en el Club Juventud Unida de nuestra ciudad en una noche inolvidable.

Andrés Calamaro – Grabaciones encontradas vol. 2

El segundo volumen de este compilado de rarezas, tomas descartadas e inéditos del por entonces líder de Los Rodríguez era un trabajo casi exclusivo para fans. Pero traía "Años", la gloriosa versión del tema de Pablo Milanés junto a Luca Prodan y Tom Lupo. Eso lo hizo inolvidable.

Daniel Melero – Travesti

Disco de referencia para Melero, uno de los padres del rock alternativo, indie e independiente de estos pagos. Tanto, que el álbum hasta tiene su propio documental (Operación Travesti, de Rodrigo Ottaviano, estrenado el año pasado). Además, tiene canciones maravillosas como "Quiero estar entre tus cosas" o "Libertad".

Charly García – La hija de la lágrima

Es el séptimo álbum del maravilloso Charly García. Aquí se da una combinación de virtuosismo, improvisación y un delicado trabajo de producción, se grabaron y empalmaron capas y capas y capas, logrando un resultado elegante y alucinante a la vez. Un disco largo, conceptual y maravilloso, que empezaba a diferenciar a los fans de antaño de los que empezaban a llegar. Charly era un artista caótico capaz de lograr momentos de belleza inigualable, desgarradora. También estaba ahí el hacedor de hits. El germen de Say No More.

Massacre – Galería desesperanza

Todavía faltaba mucho para que la banda de Walas se convirtiera en una fija en radios, festivales y playlists. En el 94, Massacre era una banda nueva, de culto, capaz de escribir himnos depresivos y alternativos.

Pappo – Sigue vivo

El Carpo había tenido su mayor éxito comercial apenas unos años antes, con Blues Local y el hit "Mi vieja". Estaba en gran forma, pero un accidente automovilístico casi lo deja fuera de combate. El título de este disco en vivo es un juego de palabras que refiere a ese episodio casi trágico. Pero lo que suena es todo lo contrario a la tragedia. Quizás estemos ante la mejor versión de "Desconfío", y eso es decir mucho.

Las Pelotas – Máscaras de sal

Otro disco que parece un grandes éxitos. El grupo de Germán Daffunchio y Alejandro Sokol grabó un álbum oscuro, paranoico, de humor negro, lleno de canciones que siguen musicalizando los bares más apasionantes.

Los Pericos – Pampa’s Reggae

Otra banda que estaba en su época dorada era Los Pericos, que en Pampas Reggae entregaba un sonido bien noventas, bien FM (Tinogasta ya contaba con su tercera Radio FM -Conexión-), muy exportable, con el Bahiano profundizando su pronunciación más latina que argentina. Un CD, si, digo un CD porque es asi como escuchabamos este álbum, plagado de hits.