El gobierno municipal y los gremios cerraron un aumento de 40 mil pesos

Para continuar con los acuerdos paritarios, el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada y el Secretario de Gobierno, Sebastián Moreno se reunieron con representantes de los gremios de ATE y UPCN, en la oportunidad se acordó in incremento de $40.000, no remunerativo y no bonificable, retroactivo al mes de enero de 2024.

Además, se implementó un significativo aumento del 300% en la asignación por escolaridad, equivalente a $9.000 por hijo, abarcando los niveles inicial, primario, secundario y terciario.

El municipio decidió mantener el bono de $10.000 que se venía acreditando, asegurando continuidad en este beneficio.

Además, el jefe comunal, tomó la decisión de otorgar un incremento del 20%, y un incentivo por productividad y tareas especiales para el personal becado del municipio, lo que implica una base de $90.000 más estos importantes incentivos.

En este sentido Andrada destacó que “desde el municipio se hizo un esfuerzo importante para poder afrontar estos aumentos, se tuvo en cuenta la inflación y la situación económica que atraviesa el país, buscando cuidar el bolsillo de los trabajadores y las necesidades de la gente. Este esfuerzo económico implica afectar más de lo que se venía afectando del presupuesto para salarios, por lo que valoramos el acuerdo con los gremios”.