Nada de austeridad en el gobierno de Raúl Jalil: sigue el show de nombramientos

La edición de ayer del Boletín Oficial publicó nuevas designaciones de supervisores que se suman a las publicadas en las ediciones anteriores. En este caso se hicieron públicos los nombramientos del exconcejal de Belén, Guillermo Valdez Franco, familiares de la intendenta Susana Zenteno y el exintendente de San José (Santa María), León Mendoza.

El Decreto Nº 17 del Ministerio de Gobierno y Justicia confirma la designación de Fernando Alfredo Ravetti como supervisor, con un índice de 1,20. Ravetti, exesposo de Susana Zenteno, actual intendenta de Valle Viejo, estuvo a cargo de PRODUCAT. Por otro lado, el decreto Nº 18 nombra a Celeste Zenteno Segui como supervisora, con un índice 1. Se trata de la hermana de la intendenta chacarera, quien ya había estado en el eje de la polémica por la designación de sus hijas.

Otro nombramiento polémico es el de Roberto Reyna, dirigente de uno de los partidos que integra el oficialismo, ya que está jubilado, pero su nombramiento es en calidad de “pasivo- activo” con el cargo de supervisor índice1 del Ministerio de Gobierno.

Más adelante, con el decreto Nº 97, se designa como asesor, con un índice de 1,80, a Luis Guillermo Valdez Franco, exconcejal de Belén, que finalizó su mandato en diciembre. Además, el decreto Nº 93 designa a León Walther Mendoza, exintendente de San José de Santa María, como supervisor, con un índice 1.

También se publica la baja del exconcejal Juan José Sigampa como supervisor índice 1, quien había sido nombrado el 9 de diciembre, pero se designa en su lugar a un familiar directo.

Asimismo, no dejan de llamar la atención algunos cargos que fueron creados en la estructura del Poder Ejecutivo y en particular, del Ministerio de Gobierno para atender a la problemática de los pueblos originarios y no porque no fuera una cuestión a contemplar, sino por la cantidad de funcionarios designados.

Es el caso de la dirección provincial de Asuntos Políticos, que depende de la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que estará a cargo de Eva Elizabeth Barros. También está la dirección provincial de Asuntos Indígenas, a cargo de Miguel Orlando Romero y la dirección de Fortalecimiento Institucional que depende de la secretaría del Interior y Pueblos Originarios, donde se nombró a Ezequiel Ibáñez. La estructura contempla también la del director de Afirmación de los Derechos Indígenas que depende de la dirección provincial del Interior y Asuntos Indígenas, a cargo de Omar Fiol.

En el boletín del martes último habían aparecido más exintendentes, como es el caso de Gilberto Santillán, de Londres, a quien la actual gestión acusa de haber dejado cientos de becados designados en situación irregular y fue designado en el Ministerio de Gobierno con un índice 2. También está Rafael Olveira, exintendente de Los Altos, designado en el mismo Ministerio con un índice 1,40. Olveira, sin embargo, ya había sido designado en 2021 luego de perder las elecciones en su distrito.

También aparecieron el exdiputado nacional Néstor Tomassi, con un índice 1,80; la exministra de Ciencia y Tecnología, Eugenia Rosales Matienzo, con un índice 2; el exsecretario de Relaciones Internacionales, Gabriel Molina, con un índice 2; el extitular del IPV, Juan Orellana, con un índice 1,40; el exfiscal de Instrucción nº9, Roberto Mazzucco, con un índice 1,10; y el líder de la agrupación Martín Fierro, Ricardo Rodríguez, con un índice 1.

La lista contempla también a varios excandidatos y precandidatos de las últimas elecciones de 2023. Se suman a los casos que se conocieron antes, entre los que destacaron otros exintendentes como Roxana Paulón, Lucas Carrazana y Juan Pablo Sánchez y exministros como Roberto Brunello y Manuela Ávila.

También fueron designados la exdiputada Verónica Mercado y el exdiputado Guillermo Marenco, entre otros.