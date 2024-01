Javier Milei está convencido, el mundo obrero es antiguo y corrupto, no representa a los trabajadores y hoy quedará en ridículo con un intento de demostración de poder que terminará por exhibir la falta de conexión entre los popes sindicales y la sociedad. Pasaron apenas 45 días desde que asumió Javier Milei, lejos quedaron los 1.400 días de gestión de Alberto Fernández y el proceso hiper inflacionario que quedó en marcha a partir de diciembre. El modelo sindical intentará recomponer la relación con la sociedad, que votó un 30% primero y un 56% después a un candidato que tiene en la mira todo lo que representa la familia Moyano y Daer, titulares de la CGT.

Guillermo Francos va a lograr aprobar la ley ómnibus y será la gran cachetada para la CGT, que hoy le dirá en un duro discurso de Pablo Moyano a las 14.30 en la Plaza de los dos Congresos que la batalla será sin pausa, que no permitirán caida del salario y que están dispuestos a estar en la calle todo lo que haga falta para que los derechos laborales se respeten tal como están en la ley laboral vigente, que será reformulada y desfinancia las arcas sindicales y sus aportes mensuales que les permiten ejercer su poderío.

La CGT, las dos CTA, movimientos sociales, peronistas autónomos, artistas y hasta la izquierda que viene de marchar en soledad en diciembre, todos juntos buscarán superar las cien mil personas. En diciembre fueron, según cifras del ministerio de Seguridad porteño, unas 4.800 personas. Todos consideran que la aprobación de la ley ómnibus y el mega DNU van a contra mano de lo conquistado en las casi dos décadas de kirchnerismo.

Patricia Bullrich: “Sindicalistas mafiosos que defienden sus privilegios”

Este miércoles, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció en sus redes sociales contra el paro convocado por la CGT, contra el DNU y la Ley Ómnibus propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió la funcionaria nacional en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Y expresó: “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.

Por su parte, y en un tono similar, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también rechazó la medida de fuerza de Confederación General del Trabajo. “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, escribió en sus redes sociales.