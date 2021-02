Quintar: “La justicia es una corporación manifiesta y el Fiscal es un incompetente”

Tras el desesperado pedido de justicia de la joven Daiana Olatte Suarez en sus redes sociales, su abogado defensor, Julián Quintar cargo duramente contra la justicia de Tinogasta al considerar que es incompetente el accionar de la misma frente a este tema. “No tiene la capacidad para resolver un tema social tan grave como este”, dijo Quintar sobre el Fiscal, Jorge Barros.

“Con 45 años que llevo en esta profesión jamas vi tanta inmoralidad en esta justicia tinogasteña. Tanto juez, fiscal y secretarios tienden a ponerse en contra de los abogados defensores y con esto lo único que logran es afectar a las victimas”, agrego Quintar.

La joven Olatte Suarez, escribió en sus redes sociales; “Es hoy. No dejo pasar un día más. Mi paciencia y mi desesperación llegaron al límite. No me callo NUNCA MÁS. Que se sepa la verdad… Hace aproximadamente 2 años me separe de L.A.S.C. (Nombre abreviado) Durante todo el matrimonio sufriendo sus maltratos y manipulaciones. Hasta q el día 19 de noviembre de 2.019 este cobarde, padre de mis 2 hijos, intento asesinarme, llevándome engañada hasta la finca de su propiedad en Santa Rosa, me mantuvo cautiva toda la madrugada bajo amenazas de muerte y con el arma en la cabeza. Diciendo q si no volvía con él, me mataría a mí y a mis hijos. Que ya había hecho el pozo donde me enterraría. Que nadie podría hacerle nada porque tiene mucha plata. Que no se me ocurra denunciarlo porque si iba preso, mandaría a alguien a q me mate…”

En este sentido Quintar señalo; “Mi cliente denuncio con todas las pruebas lo que ha ocurrido, las amenazas, las pintadas en las paredes de su casa, las intenciones de matarla ya que fue a la finca de Santa Rosa a buscar una escopeta, todo esta muy claro, todas sus intenciones, eso la justicia no lo sabe?, desconoce que este hombre anda armado?. Esta ensañado”, manifestó el letrado en declaraciones a RADIO ALFA.

“El fiscal es un incompetente, no tiene la capacidad para resolver un tema social tan grave como este. Todos los juicios y todos los crímenes que se cometieron en Tinogasta ninguno fue aclarado”, agrego.

En otra parte de la entrevista, Quintar manifestó que “si se comete un crimen con esta mujer, entonces el pueblo debería reaccionar, porque si esta justicia continua así, vamos a padecer peores consecuencias, esto es muy grave”, insistió.

Ademas indico que el pueblo ya se esta hartando de estas inmoralidades de los funcionarios judiciales. “La justicia local es un desastre, no les interesa nada, considero que es un enfilamiento direccional donde todo se consultan para protegerse entre ellos, es una corporación manifiesta del partido judicial donde todos están vinculados”, concluyó.