En su última entrevista del año, Javier Milei habló desde la Casa Rosada donde hizo alusión a varios temas de la actualidad. Entre ellos, confirmó que llamará a un plebiscito popular si el DNU es rechazado en el Congreso. Además, apuntó contra el impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y criticó la herencia económica de Sergio Massa.

"Obviamente. Que me explique el Congreso por qué se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. El mega decreto tiene más de 75% de aprobación", respondió el presidente en LN+.

En esa línea, arremetió contra el funcionamiento del Congreso y la "lentitud de algunos dirigentes". "Parte de esa lentitud que imponen los legisladores en el Congreso es porque están buscando coimas", sostuvo.

"El programa económico fue bien recibido por el mercado", destacó Milei y defendió al programa de reformas al describirlo como "un shock de libertad y anticasta". "No es que el programa es amigable con las empresas, es amigable con la competencia y los argentinos de bien. Va a hacer que la reinversión aumente mucho más rápido", resaltó.

"Tres marchas en 16 días de Gobierno, ¿no pueden aceptar que perdieron, que gobierne otro con otras ideas? Este modelo que tanto defienden llevó los salarios a 300 dólares. Si mantuviéramos los de la convertibilidad, tendríamos 1800. Perdimos más del 90% del salario por el populismo. ¿Y quieren más de lo mismo?", se quejó.

"El gradualismo siempre fracasó en la Argentina. No hay alternativa al shock", agregó al tiempo de detallar que el decreto tiene tres aspectos fundamentales: darle más libertad a los individuos, desregular e ir a estructuras más competitivas y eliminar los "curros de la política". "Esto va a en contra de los tongos de la casta", subrayó.

En esa línea, apuntó contra Massa y lo acusó de usar al Estado "para comunicar miedo" durante la campaña electoral. "Todo lo que usó en campaña para comunicar miedo nosotros utilizamos para decirle a la gente que nadie podía apretarlos", expresó.

Milei tampoco se olvidó de dejar un mensaje hacia los sectores más críticos de sus medidas. "Que intenten voltearme, vamos a ver si la gente los deja. Que Belliboni busque aliados es señal de debilidad. D´Elia manejaba más planes que votos", manifestó.

Además, el gobernante se opuso al pedido de un sector de los gobernadores que no quieren reinstaurar Ganancias: "Yo no les voy a coparticipar el impuesto al cheque o aumentar las transferencias. No me hace gracia pero insisto con Ganancias".

En otro tramo de la charla, el líder de La Libertad Avanza apuntó contra el proyecto presentado por Axel Kicillof para aumentar hasta un 300% el impuesto inmobiliario en Provincia de Buenos Aires.

Además, aprovechó para chicanearlo por los 16.000 millones de dólares que debe pagar Argentina por la expropiación de YPF, que se realizó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Vamos a crear la tasa Kicillof, que los argentinos tengamos que pagar todos los años gracias al error monstruoso que creo Kicillof", disparó y describió este resultado como "el desaguisado de un amateur" que "no tiene muy claro como funcionan las finanzas y los mercados".