Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo toman distancia del documento de los gobernadores peronistas contra Milei

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomaron distancia del documento de la "Liga de Gobernadores" que publicaron Axel Kicillof y Gildo Insfrán, tras la reunión que mantuvieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El escrito incluía un aval de ocho gobernadores, pero tanto Jalil como Jaldo no acompañaron formalmente los planteos. De hecho, el catamarqueño fue uno de los voceros tras la reunión; "Hay que terminar con la cultura de la polémica y comenzar con la cultura del diálogo. Hay coincidencia entre todos los gobernadores de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo está mirando", dijo Jalil en la conferencia de prensa.

Jaldo, por su parte, también había destacado el carácter "ameno" de la reunión. "Fue una reunión amena, que marcó el criterio federal, con el que el presidente quiere gobernar en la que una decena de gobernadores hemos planteados nuestras preocupaciones generales y puntuales", dijo Jaldo tras la reunión. Fuentes del gobierno de Tucumán aseguran que esas declaraciones son las únicas oficiales sobre la reunión.

Jalil estaba incluso para mostrar un apoyo más contundente hacia el gobierno de Milei, sin embargo no lo hizo porque no tiene la certeza del paquete que el nuevo gobierno enviará al Congreso. Muchos gobernadores parecen dispuestos a bancar a Milei, pero no lo quieren hacer a libro cerrado.

Según dejaron trascender algunos medios nacionales, muchos mandatarios están abiertos a tener un trato cordial con el nuevo administrador nacional, pero aguardan mayores certezas de las medidas que se propondrán, por eso hasta el momento no se han expresado.

Los gobernadores más cercanos a Milei son el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz. Llaryora lo respalda pero toma distancia. Es prudente y marca algunas diferencias. Córdoba logró sumar dos funcionarios importantes en el nuevo gobierno. Osvaldo Giordano asumió en el Anses y Franco Mogetta se quedó con la Secretaría de Transporte.

"Vamos a esperar a ver el paquete legislativo para tratarlo con profundidad. Todos los gobernadores estamos tomando medidas de ajuste del gasto político. La señal de hoy es muy buena desde lo institucional", dijo el cordobés tras la reunión con el Presidente.

Sáenz es más cercano todavía. El salteño sigue negociando la incorporación de Flavia Royon al gabinete, ya sea en Energía o en Minería. "Vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar, sabemos que son momentos difíciles que hay que sobrellevar y la única forma de hacerlo es juntos", dijo.

El documento que tanto Kicillof como Insfrán difundieron en sus redes, incluyendo a Jaldo y Jalil entre los firmantes, es duro con las medidas anunciadas por Luis Caputo.

Asegura que "el gobierno comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118%, la mas grande de la historia, sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios".

"Se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población", sigue el texto y agrega que "una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores, que tienen sus salarios en pesos, hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados".