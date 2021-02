John Travolta cumple años y te dejamos algunos datos curiosos

John Travolta nació un 18 de febrero de 1954, y realizó su debút cinematografico en 1975 con La lluvia del Diablo, en el rodaje de la misma conoció a la actriz Joan Prather, y a través de ella entró a formar parte de la Filosofía Religiosa Cienciología, de la cual sigue siendo miembro hasta el día de hoy.

Travolta se convirtió en un ídolo juvenil y en 1976 incursionó en la música con un éxito que llegó a los más alto de los ranking del momentos con la canción: Let Her In.

Posteriormente coprotagonizó la película de terror Carrie (1976), dirigida por Brian de Palma y basada en una de las historias de Stephen King.

Pero su primer papel protagónico fue con "El chico de la burbuja de plástico". que lo pondría en la mira de todos los directores reconocidos. Pero a finales de 1976 recibiría la llamada del productor Robert Stigwood, quien lo quería como protagonista para la película musical Fiebre del sábado por la noche, papel que lo catapultaría a la fama y cambiaría la forma de bailar del mundo entero.

Y el resto es historia, luego del arrollador éxito vinieron Grease, la triología de Mirá quién Habla, y la taquillera y papel que lo sacó de su zona de confort en Pulp Fiction bajo la mirada de Quentin Tarantino.

Pero su vida fue marcada por la tragedia cuando en 2009 su hijo menor fruto del matrimonio con Kelly Preston, falleció a causa de la enfermedad de Kawasaki, a los 16 años de edad. Recientemente, el actor sufrió un nuevo embate con el fallecimiento el pasado 12 de julio de su esposa por un cáncer.

Pero para celebrar a este completo artista te dejamos algunos datos curiosos y sus mejores bailecitos. Tuvo su momento argento y pasó por la sucursal de "Medialunas del Abuelo".

Su verdadera pasión es volar por lo cual obtuvo su licencia en el 2002. Es un piloto cualificado y tiene cinco aviones, incluyendo un Boeing 707 que perteneció a la flota de la aerolínea australiana Qantas.

El nombre del avión es Jett Clipper Ella, en honor a sus hijos. Su casa en Jumbolair cuenta con una pista de aterrizaje propia que llega hasta la puerta de su casa.

Cada vez que Travolta vuela, ejerce de embajador oficial de buena voluntad para Qantas.

En 1985 le invitaron a un evento benéfico organizado por Ronald Reagan, donde bailó durante 15 minutos con la mismísima Lady Di, ella quedó tan fascinada con él que renombro el vestido negro que utilizó esa noche como Travolta´s Dress.

El cantante puertoriqueño reconoció que la primera vez que vio "Fiebre de Sábado por la noche" quedó embelezado por John Travolta y se planteo su sexualidad en ese momento.

A principios de los 80, John Travolta faudicionó para la biopic de 'The Doors' para interpretar a su estrella: Jim Morrison. No obstante, hubo problemas legales y la película se dejó apartada. Cuando se retomó un proyecto similar, Travolta fue uno de los candidatos, pero el papel acabaría yendo a parar a las manos de Val Kilmer.

Si! porque John ha rechazado innumerables papeles que luego recogieron los talentosos actores para los cuales se había pensado en un primer momento en Travolta. Ejemplo de ellos son Chicago; Forrest Gump; Slpash; Gigolo Américano entre otras.

Y para darle un cierre a esta nota te dejamos un compilado de sus mejores bailes.