El senador nacional Martín Lousteau es el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) con el apoyo clave de Gerardo Morales y un sector de gobernadores e intendentes boinablanca de todo el país que viajaron al histórico comité de la calle Alsina. Así, el economista buscará darle al partido centenario un perfil claramente opositor al Gobierno de Javier Milei, y marcar una fuerte distancia del PRO, que integra el Gobierno.

En su primer discurso, Lousteau no evitó su mirada sobre las primeras medidas del gobierno de Javier Milei: "Hay preocupación sobre cómo se va a lidiar con la herencia". "La Argentina viene muy golpeada y recién vimos las primeras medidas que generan zozobras adicionales", agregó el senador nacional en una jornada marcada por el calor que se sintió en el histórico Comité Radical de la calle Alsina, donde no hay aire acondicionado.

Allí mismo, señaló que a las medidas anunciadas por el gobierno de La Libertad Avanza "le faltan piezas para ser un plan de estabilización". "Nos preocupa el impacto en los bolsillos argentinos y la forma en la que se aborda la emergencia del ajuste", criticó. Además, recordó las agresiones que recibió su partido de parte del nuevo gobierno: "Si se repiten los agravios vamos a estar para defender la historia de este partido".

Lousteau recibió el apoyo clave de Gerardo Morales, el exgobernador de Jujuy y titular saliente de la UCR. El jujeño encontró en el senador un dirigente para contrarrestar el peso que Alfredo Cornejo armó con el “Grupo Malbec”. Este espacio no se definió en el balotaje por ninguno de los dos candidatos, aunque siempre habló de "la necesidad de un cambio", en línea con lo planteado por La Libertad Avanza. Hoy, con Javier Milei presidente, buscaban “renovar el partido radical”, pero sin poner palos en la rueda que compliquen a los gobernadores.

"Esto fue lo último que hablamos, cómo darle fuerza al partido desde un lugar opositor pero sin complicar a los gobernadores que van a necesitar ser escuchado por el nuevo Gobierno y negociar todo el tiempo", deslizó a MDZ una de las personas cercanas a Martín Lousteau que estuvo con el flamante presidente radical minutos antes de su asunción.

En el primer comunicado se dejó en claro que "la UCR no cogobierno" y que "es una oposición responsable y constructiva". "Nosotros nos tenemos que despegar del PRO pero no nos sirve romper ahora Juntos por el Cambio, porque no genera nada, pero tampoco podemos salir a ratificarlo", comentó una de las fuentes del encuentro.

Así, se abre un nuevo capítulo en la relación entre Gerardo Morales y Martín Lousteau. Un vínculo que pasó por altos momentos de tensión en la primera mitad de 2022, que los llevó a revolear vasos en una discusión que mantuvieron. Finalmente, el senador logró que el jujeño aceptará a Evolución Radical como un músculo propio dentro del partido centenario, que en Santa Fe llevó a Maximiliano Pullaro, que primero ganó la interna por la gobernación y después resultó el gobernador electo con la mayor cantidad de votos.

El detrás de escena del acuerdo que dejó a Martín Lousteau en la cima de la UCR

El otro candidato a quedarse con ese lugar, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, contó con el apoyo del Grupo Malbec que encabezó el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, el de Corrientes, Leandro Zdero y distintas fuerzas de la UCR con representación parlamentaria. Estos estuvieron reunidos durante toda la tarde en un hotel en el centro porteño, mientras cruzaban las comunicaciones con el ala de Losuteau. Estos llegaron al Comité cerca de las 13 para reunirse y terminar de definir los lugares en la lista, que finalmente fue de unidad.

"Primó la cordura", reflexionó uno de los delegados de este espacio. Además, señaló: "La sociedad ya dijo que no quiere que la política hable de ellos, hay que resolver esto y nos teníamos margen para romper ni armar un escándalo", comentó. Los referentes de este espacio llegaron ya con el plenario comenzado y Cornejo se fue rápido del caluroso recinto sin escuchar el discurso de Lousteau.

Parte de las negociaciones para llegar a este resultado comenzaron hace tres semanas en la Cámara de Diputados cuando se unificaron los bloques radicales pero después se volvieron a romper porque no había acuerdo sobre la conducción del bloque parlamentario pero también del partido.

Finalmente, se optó por Rodrigo De Loredo, diputado por Córdoba, que pertenece a Evolución Radical pero que también tiene vínculos fluidos con el cornejismo y con el macrismo. Por eso, fue un buen candidato para quedarse con ese lugar en Diputados.

Así quedó el Comité Nacional de la UCR

Presidente: Martín Lousteau (CABA)

Vicepresidente 1a: Inés Brizuela y Doria (La Rioja)

Vicepresidente 2do: Luis Naidenoff (Formosa)

Vicepresidente 3ro: Pamela Verasay (Mendoza)

Secretario General: Raúl Chuli Jorge (Jujuy)

Tesorera: Danya Tavela (Bs As)

Pro Tesorero: Carlos Fascendini (Santa Fe)

Secretaria: Lidia Azcárate (Tucumán)

Secretario: Daniel Angelici (CABA)

Secretaria: Lorena Matzen (Río Negro)

Secretario: Ramón Mestre (Córdoba)

Secretaria: Carmen Delgado (Chaco)

Secretario: Martín Arjol (Misiones)

Secretaria: Carolina Schadorosky (Tucumán)

Secretario: Piero Boffi (Santa Cruz)