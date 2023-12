Termas de Fiambalá: la nueva gestión se encontró con las cabañas practicamente desmanteladas

David Cabrera, Secretarío de Turismo de la municipalidad de Fiambalá supervisó en las últimas horas el complejo termal y tras ello realizó una evaluación de la situación administrativa del área.

El funcionario dijo que se observó un abandono total de complejo y todo es de muy larga data, "cualquiera vecino que quiera puede venir y comprobar como hemos encontrado las instalaciones en el complejo termal, lo puede hacer, yo mismo me encargare de acompañarlo, queremos que puedan mirar con sus propios ojos lo que ocurre y a su vez como estamos trabajando para recuperar la infrastructura turistica", explico Cabrera.

A decir del funcionario el complejo mostraba muchisimas falencias, "no había limpieza ni desinfección de las piletas, nos encontramos que las cabañas estaban practicamente desmanteladas, faltaba la ropa de cama, no estaban las camas, los sommier, mesas, sillas, etc, practicamente estaban sin nada en su interior", conto Cabrera.

En el caso de Camping en la zona baja del complejo se encontaban las piletas practicamente tapadas producto de las tormentas de tiempo atras y en los baños se encontro con un desmantelamiento de estos; "Nos encontramos que estos no cuentan con conexión de energía elé, los baños no cuentan con inodoros, piletas, ni siquiera los grifos hemos encontrado, debemos recuperar los espacion en el camping".

Así mismo dijo que se comenzo rapidamente con un arduo trabajo de recuperar el complejo, por lo que las termas no estarán cerradas en temporada; "Seguirán funcionando durante la temporada de verano en sus tres horarios de ingreso, esa fue la orden del intendente. Iremos trabajando para mnejora pero sin cerrar las termas ya que hay gente que ya realizó su reserva. generalmente vamos a trabajar pero lo haremos durante la madrugada para no molestar al turista", explico.

Incremento en las tarifas

En este sentido el funcionario de la cartera turistica de Fiambalá manifesto que habra un incremento en el precio de las entradas, "pero eso será una vez que pongamos el complejo en condiciones". Sería de una total irresponsabilidad aumentar las tarifas de ingreso cuando el complejo se encuentra en un total abanadono, por eso entendemos que de manera urgente se debe enviar un proyecto al Concejo Deliberante para que este sea tratado, entendemos si se va a incrementar el costo del ingreso al complejo, el turista este pagando por algo que realmente lo valga", concluyó.