KISS hizo una sorprendente revelación al final de su último concierto: la versión humana de la banda está terminada, pero un KISS virtual seguirá adelante.

La legendaria banda de carapintadas, compuesta actualmente por Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer, ofreció una entusiasta actuación en el Madison Square Garden de Nueva York para cerrar su gira «End of the Road». «Este es el final del camino», declaró Stanley al principio del set. «Parece triste, pero esta noche es una noche de alegría. Esta noche es una noche para celebrar lo que hicimos juntos».

Durante dos horas, KISS hizo precisamente eso, ofreciendo éxitos de toda su increíble y extensa carrera. Aún así, es la forma en que terminaron las cosas lo que hará que los fanáticos sigan hablando por mucho tiempo.

Después de que KISS tocara "Rock and Roll All Nite", su última canción (humana) de la noche, Stanley le dijo al público: "El final de este camino es el comienzo de otro camino". Momentos después, el grupo salió de ese escenario en medio de una ráfaga de fuego. Luego, cuando comenzó a sonar la canción “God Gave Rock n’ Roll to You”, aparecieron avatares de los personajes Demon, Starchild, Catman y Spaceman. Fast Company señala que los efectos se crearon utilizando "una combinación de proyección de pantalla LED, láseres, humo de metales pesados y pirotecnia», lo que ayudó a que las imágenes parecieran «tridimensionales y mucho más grandes". Mientras tanto, en las pantallas se mostraba el mensaje: "Comienza una nueva era".

La empresa de efectos visuales de George Lucas, Industrial Light & Magic, tuvo la tarea de crear el nuevo KISS virtual. La compañía sueca Pophouse Entertainment, que estuvo detrás del popular show de hologramas "ABBA Voyage", se encargará de cómo, dónde y cuándo se lanzará la versión avatar de KISS.

"¿Es un concierto de KISS en el futuro? ¿Es una ópera rock? ¿Es un musical? ¿Una historia, una aventura?", reflexionó el ejecutivo de Pophouse, Per Sundin. "Estos cuatro individuos ya tienen superpoderes. Queremos ser lo más abiertos posible".

"La gente dice: ‘Bueno, ¿qué vas a hacer cuando pares?'", señaló Stanley en un video promocional publicado después de la finalización del concierto. "Bueno, la banda nunca se detendrá. Porque no somos dueños de la banda. Los fans son dueños de la banda. El mundo es dueño de la banda".