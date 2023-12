Proveedores del municipio de Fiambalá exigen que Roxana Paulón pague las deudas

Proveedores del municipio de la localidad de Fiambalá que hasta el 10 de diciembre conduce la oficialista Roxana Paulón hizo público su malestar ante la falta de respuestas por la la falta de pago por parte de esta gestión. A su vez le piden al intendente electo, Raúl Usqueda, que intervenga en esta situación crítica y resuelva este conflicto creado por su predecesora.

Intendenta Roxana Paulón:

Con esta comunicación, los proveedores afectados por sus impagos, emitimos una advertencia y un ultimátum. La negligencia en el cumplimiento de sus compromisos financieros ha sobrepasado todos los límites aceptables.

La culpa de su derrota política no recae en nosotros, los proveedores. Utilizarnos como herramienta para perjudicar a otros solo confirma las acusaciones que todos hacen sobre su gestión. Es evidente que los asesores que le sugirieron retener nuestros pagos, con la intención de complicar el inicio de gestión del nuevo intendente Raúl Usqueda, son los mismos que la han traicionado, filtrando información confidencial para su propio beneficio político.

Por lo tanto, exigimos el pago completo de las deudas pendientes a más tardar el martes 5 de diciembre. Si esta demanda no se cumple, tomaremos medidas más extremas, incluyendo la ocupación de la municipalidad el miércoles.

Hacemos un llamado urgente al intendente electo, Raúl Usqueda, para que intervenga en esta situación crítica y resuelva este conflicto creado por su predecesora.

A los demás proveedores, les instamos a unirse a esta lucha. Es hora de alzar la voz contra las injusticias y las maniobras políticas que han perjudicado tanto a nuestras empresas como a nuestras familias.

Intendenta Paulón, esta es su última oportunidad para enmendar sus errores y asumir sus responsabilidades. No subestime nuestra resolución ni nuestra capacidad para defender nuestros derechos.

Atentamente, Proveedores de Fiambalá.