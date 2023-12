Grabois cruzó a Fernández por sus dichos sobre la pobreza: "La Argentina sí está estallada"

Juan Grabois, excandidato a presidente y líder de la UTEP cruzó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre la situación social del país y sostuvo que "la Argentina sí está estallada", aunque afirmó que la Nación "no explota, sino que implosiona.

La reacción se da tras las declaraciones que hizo Fernández en diálogo con Noticias Argentinas en donde aseguró que "está mal medida la pobreza, si hubiera 40% (de pobres) la Argentina estaría estallada".

Grabois lanzó sus críticas a través de la red social X (exTwitter): "Alberto, durante la campaña 2019 prometiste empezar por los últimos para llegar a todos y cuando comenzó el mandato convocaste una mesa contra el hambre. En ese momento, las escandalosas cifras de pobreza que había dejado el presidente Macri, que asumió con la consigna 'Pobreza 0', te sacaban lágrimas ¿te acordás del niño que comía cartón mojado en Moreno que te contaba el Gringo y tanto te conmovió? ¿Pensás que ahora come carne, leche, frutas y verduras?", comenzó el militante popular.

También, subrayó que los indicadores sociales actuales "son objetivamente peores" que al momento de su asunción en 2019. "Todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes", explicó el abogado.

"Esta es la realidad que es la única verdad. Hay que hacerse cargo. La Argentina sí está estallada, Alberto... sólo que ya nos acostumbramos; no explota, implosiona. Hace menos ruido, pero la gente se desangra por dentro", aclaró. Y continuó: "Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo, en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el monotributo, es realmente un problema grave de comprensión".

Grabois manifestó que "hay una enorme cantidad de trabajadores que son pobres aún con empleo registrados de jornada completa" y consideró que se trata de "una injusticia nueva, grave e imperdonable porque resolverla está al alcance de este Gobierno". "Sin embargo, el hecho fundamental es que la estructura social, en particular la composición de la clase trabajadora, cambió. Es precisamente este sector -los últimos por los que nos dijiste que ibas a empezar, los que no tienen salario estable, convenio colectivo, paritarias, aguinaldo ni vacaciones- quienes sufrieron la más brutal reducción en su poder adquisitivo en los últimos años. La fórmula es fácil: inflación sin paritarias ni aumentos indexados", escribió.

También tildó los dichos de Fernández de una "bajeza gorila", por decir que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos. "Lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etc- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores", aclaró Grabois.

"Esa mentalidad -los pobres mienten, los pobres compran dólares, viajan en yate, reciben demasiado, las organizaciones sociales son un obstáculo- precisamente, explica en cierta medida porque aumentó el PBI y no se redujo la pobreza", agregó.