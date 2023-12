El gobernador Raúl Jalil se mostró optimista en que podrán evitar la paralización de la obra pública, al señalar que deben mantener canales de diálogo con el presidente electo Javier Milei para que "a la Argentina le vaya bien".

"Creo que tanto el presidente como los gobernadores y los intendentes necesitamos que la gente mejore su calidad de vida", señaló el mandatario en una extensa entrevista que concedió a Jorge Fontevecchia en Diario Perfil.

"Una cosa es la campaña, lo que uno promete, y otras es cuando uno se sienta en el sillón y tiene que empezar a interactuar con gobernadores, con legisladores, con los sindicatos, con la política internacional... Hemos tenido una reunión con Guillermo Francos (el futuro ministro del Interior), que me pareció una persona muy amable. Nos ha escuchado, hemos podido dialogar, y nos dijo que iba a ver qué pasaba con la obra pública. Javier Milei dijo que iba a dolarizar y ahora dijo que no. Dijo que iba a cerrar el Banco Central, ahora no. Creo que a veces se ganan las campañas de una forma, pero cuando uno se sienta y tiene que empezar a gobernar y a tomar decisiones, son distintas. Hay que verlo caminar, hay que acompañar y hay que dialogar, porque uno lo que quiere es que a la Argentina le vaya bien", dijo Jalil, consultado sobre cuál creía que sería el destino de la obra pública en la gestión libertaria.

En esta línea aseguró que "el efecto multiplicador de la obra pública es muy importante para mantener la paz social y para mantener la economía". "Si bien creo que Sergio Massa hubiera sido una buena oportunidad para el norte argentino, una elección se gana y se pierde. Le deseamos al espacio de Javier Milei que también le vaya bien", dijo y señaló que le recomendaría al presidente "que llame al diálogo".

"Soy muy optimista. Creo que vamos a tener tal vez algunos meses complicados, hay que tomar todos los recaudos para pagar los sueldos, pagar el aguinaldo y para que la obra pública siga. Luego debemos llevarnos bien. Primero entre los gobernadores y con Milei, si él quiere. Quien convoque tiene que ser el presidente y ése tiene que ser el camino para resolver los problemas", aseguró el mandatario, quien además adelantó que este sábado asumirá su segundo mandato y luego viajará a Buenos Aires para participar de la transición entre Alberto Fernández y el electo Javier Milei.

El Ancasti