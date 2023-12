Sobre la hora, River le ganó a Belgrano de Córdoba y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga

River le ganó agónicamente 2-1 con Belgrano de Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023 y clasificó a la semifinal donde enfrentará a Racing o Rosario Central.

En el partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, Salomón Rondón marcó el 1-0 para el “Millonario” a los 16 minutos de la segunda parte y, a los 35, Lucas Passerini empató el encuentro. Sobre el final, a los 48, Facundo Colidio puso el 2-1 final.

Con este resultado, el equipo de Martín Demichelis clasificó a la semifinal donde se enfrentará a Racing o Rosario Central con sede y fecha a definir aunque se especula que sea el fin de semana que viene. El club de Núñez está a dos partidos de quedarse con los dos torneos domésticos del año.

Por el lado de los de Guillermo Farré, esta derrota lo deja eliminado de la Copa de la Liga y cierra un gran año en su vuelta a la Primera División finalizando en el puesto 13 de la Liga Profesional en el primer semestre, llegando a cuartos de final de la Copa de la Liga y clasificándose a la Copa Sudamericana del 2024.

En el primer cuarto de juego, ambos equipos se midieron sin darle trabajo a los arqueros Franco Armani y Nahuel Losada. El "Millonario" fue quién manejo los hilos desde el arranque pero, en el último toque, buscaba el pase largo para el venezolano Salomón Rondón a la espalda de los defensores del "Pirata" pero los intentos terminaban en un jugador de Belgrano o en el arquero Nahuel Losada.



Con el correr del tiempo, el equipo de Guillermo Farré se fue acomodando en el partido frente a un River que fallaba demasiado en el último toque y tenía sus falencias en el fondo. Cerca de los 30 minutos, Belgrano tuvo dos avisos con un buscapié de Matías García que Franco Armani rechazó y un centro al punto penal que Lucas Passerini cabeceó mansamente y, nuevamente, el arquero campeón del mundo controló sin problemas mientras el juez de linea invalidaba la acción por fuera de juego.



Ni bien iniciada la segunda parte, River tuvo la primera jugada clara del partido con un mano a mano que Nahuel Losada atoró rapidamente a Nicolás de la Cruz y, con toda su humanidad, evitó el gol del "Millonario".



A los siete minutos, Belgrano había abierto la cuenta en un contragolpe letal que desperdició Franco Jara y, en el rebote, Ulises Sánchez metió el centro para el ex Arsenal de Sarandí que cabeceó y ponía el 1-0. El árbitro Facundo Tello recurrió al VAR y anuló el tanto del "Pirata" por fuera de juego de Jara en el inicio del contragolpe.



Los intentos de River de dar el golpe a la espalda de la defensa de Belgrano tuvo su efecto a los 15 minutos de la segunda parte cuando el lateral Enzo Díaz, en el vértice izquierdo del área, metió el centro al punto penal donde estaba el venezolano Salomón Rondón que quedo habilitado en el intento de achique de la defensa del "Pirata". El delantero cabeceó por encima del arquero Nahuel Losada y marcó el 1-0.



Luego de la apertura del marcador, el "Millonario" recuperó los hilos del partido y fue más que Belgrano. Aún así, el "Pirata" encontró el empate a los 35 minutos con un gran centro de Facundo Lencioni al punto penal donde Lucas Passerini, con un cabezazo a quemarropa letal, marcó el 1-1 pero fue invalidado por el juez de linea. Tras revisarlo, esta vez, Facundo Tello se retractó y cobró el gol de Belgrano.



El partido tenía tiempo para una emoción más y, a los 48 minutos, River se volvió a poner en ventaja con el gol de Facundo Colidio. El ex Talleres de Córdoba Enzo Díaz desbordó por la derecha y metió el pase atras para que el ex Tigre le dé rasante al primer palo de Nahuel Losada marcando el gol que le dió el pase a semifinales a River.