En la noche de este martes, el Honorable Concejo Deliberante de Tinogasta, a través de una emotiva ceremonia realizó la identificación de la casa Paterna del Héroe de Malvinas Cabo 1° Mario Rodolfo Castro.

Con la presencia de los hermanos y hermanas, compañeros de promoción del Cabo Primero, ex combatientes y Movilizados de Tinogasta; autoridades del ejecutivo municipal, abanderados y escoltas de diversos establecimientos escolares, invitados especiales, vecinos y pueblo en general, se descubrió la placa que identifica la Casa del soldado tinogasteño que entregó su vida en la Guerra de Malvinas en el mes de Mayo de 1982.

El acto contó con la presencia del intendente y Diputado Nacional electo, Sebastián Nóblega; el secretario de Obras Públicas e intendente electo, Ernesto Andrada; la vice intendenta electa, Pamela López y fuerzas de seguridad de Gendarmería Nacional y Policía.

Cabe destacar, que está iniciativa la tuvieron los vecinos, el Concejo Deliberante y el Municipio de Tinogasta, haciendo eco de la misma se concretó este homenaje colocándose una placa dónde vivió el héroe Mario Castro. Desde el Concejo Deliberante se confeccionó el proyecto de Resolución, declarándose de interés Legislativo e Histórico la casa del héroe de Malvinas Cabo 1º Mario Rodolfo Castro.

En este sentido, Graciela Castro hermana de Mario, se expresó al respecto y relató como fue el Cabo en su adolescencia: "Quiero contarles quién era mi hermano, él con sus dieciséis añitos decidió que quería servir a la patria, vino con un diario en la mano a decirle a mis padres que decidió ir a la escuela Sargento Cabral para ser militar, mamá se opuso, pero terminó convenciendo a mis padres y así inició su carrera militar, fue destinado al Regimiento 25 en Sarmiento Chubut y luego su partida a Malvinas. Fue un niño travieso, inquieto, muy buena persona, era buen alumno, tenía buenas notas, además muy inteligente, se destacó entre sus compañeros de la promoción 81, en el barrio, lo llamaban Patito, los amigos le decían Cario, en casa lo llamábamos Marito y terminó llamándose héroe de Malvinas. Quiero agradecer a la promoción 81 que están presentes acá, siempre que los necesito estan, entre ellos se encuentran dos veteranos de guerra, Juan Carlos Domínguez y Arturo Cáceres. Arturo estuvo con mi hermano, él conoce parte de la vida de mi hermano en Malvinas, muchas gracias a mi familia por estar presente y todos los que hicieron posible este homenaje a mi hermano”.

Por su parte, el Intendente Sebastián Nóblega, se refirió a este sentido homenaje: "Para mí es una emoción enorme hoy estar con la familia Castro y fundamentalmente con la familia de Malvinas, con los soldados, con los ex combatientes, es el primer acto que compartimos con Graciela, nos tocó compartir con la mamá, con el papá, ver en sus rostros las sensaciones de la emoción y la alegría de un hijo que ha sido héroe que ha defendido la Nación, pero también la tristeza de haber perdido un hijo. Quizás no conocíamos lo que significó el Cabo Mario Castro para distintos soldados de nuestra Argentina y pudimos conocer con detalle muchas cosas a través de lo que nos contó su hermana, de cómo vivió, su infancia, su juventud acá en Tinogasta, sentimos mucho orgullo de nuestros héroes, teníamos una gran emoción cuando inauguramos el monumento a nuestros ex combatientes, que los puedan recordar cada vez que uno ingresa a Tinogasta y ver su historia y lo que significaron para todos los tinogasteños”.

“Valoremos a nuestros verdaderos héroes nacionales, que son los ex combatientes de Malvinas y su familia. Viva la patria, vivan ustedes nuestros queridos soldados de Malvinas, viva la familia Castro, vivan nuestros vecinos que toman el reconocimiento de un héroe que fue vecino de ustedes". Concluyó el jefe comunal.

Voces de los vecinos

En este sentido, la vecina Gabriela Arce, resaltó que los vecinos del barrio progreso ven que su pedido ha sido atendido, para que así la identificación de la casa paterna del vecino héroe de Malvinas, Cabo Mario Rodolfo Castro se concrete.

“Es un orgullo que haya nacido y crecido entre nosotros, acá en este popular y humilde barrio desde donde partió en busca de un futuro mejor, donde sus padres vivieron hasta el fin de sus días. Queremos agradecer al Intendente por todas las obras que nos deja para nuestra ciudad, al Concejo Deliberante, a nuestra querida Florencia Casimiro y a todos los presentes que nos acompañan”.

“Abrazamos a la familia Castro como aquella vez y decirles que acá estamos para acompañarlos siempre, con la certeza que a nuestros héroes de Malvinas, jamás olvidaremos, a ellos nuestro honor y gratitud por siempre". Finalizó

Bibliografía de Mario Rodolfo Castro

Mario Rodolfo Castro nació en Tinogasta, Catamarca. Hijo de Teresa y Patricio Castro, nacido el 10 de agosto del año 1963. Su domicilio se encuentra sobre Avenida San Martín, Tinogasta. Ingresó a la escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” el 1 de febrero de 1980, egresando con el grado de Cabo del Arma de Infantería el día 20 de noviembre de 1981.

Fue destinado al regimiento de Infantería 25, en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut, donde pasó a integrar la sección reserva de la Compañía de Infantería C a órdenes del teniente Roberto Estévez. Como jefe de sección, desembarcó en Malvinas el 15 de abril de 1982. Posteriormente, fue trasladado a Darwin.

Castro falleció a las 8.30 del 28 de mayo de 1982, en pleno combate de la Batalla de Pradera del Ganso, en Darwin, luego de que en su compañía RI 25, al mando del teniente Roberto Néstor Estévez, que fue alcanzado por un proyectil, ordenó en su agonía al cabo 1° Castro a que asumiera el mando del grupo y continuara con el fuego. Mario Rodolfo Castro, sin dudarlo cumple cabalmente con la orden, pero en pleno combate es impactado por las balas que terminaron con su vida.

Se desempeñó como Jefe de Grupo en un contraataque nocturno que es realizado para posibilitar el repliegue de efectivos propios; siguió a su jefe de sección bajo intenso fuego. Al ser puesto fuera de combate su superior, y pese a que el enemigo había detectado su posición y lo batía peligrosamente, se hizo cargo del equipo de comunicaciones para dirigir el fuego de la artillería, ofrendando su vida en esta acción.

El tinogasteño descansa en el cementerio de Darwin, parcela “C” la 3/05. En pos de su reconocimiento, la escuela secundaria Nº 67 de la localidad de Salado lleva su nombre. También, en la plaza 25 de Mayo en pleno centro de la ciudad de Tinogasta, hay un monolito en su memoria y en la de los 649 Héroes caídos en Malvinas.

Prensa y Comunicacion