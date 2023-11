En Catamarca, La Libertad Avanza ganó con el 55,72 %. Una vez conocido el resultado, el gobernador Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci se pronunciaron al respecto. Para el primer mandatario, el pueblo se expresó en las urnas. Pese al resultado adverso, agradeció al candidato de Unión por la Patria Sergio Massa por “todo el trabajo que ha hecho. A nosotros, Alberto (Fernández, el presidente de la Nación) nos ayudó mucho. Le deseamos todo el éxito a Javier Milei y a todo su equipo. Él es el presidente electo y tenemos que trabajar todos juntos para que el país salga adelante. Sergio venía haciendo un muy buen trabajo”, remarcó.

En relación con la crisis económica, el Gobernador indicó que la sequía trajo muchas complicaciones y, como consecuencia, se produjo “una inflación muy alta”. “Estamos en una nueva era de la humanidad, con muchos cambios y eso lo tenemos que acompañar”, consideró Jalil.

Con una mirada más crítica, la senadora nacional Lucía Corpacci advirtió que aún los referentes del partido no se sentaron a analizar. Reconoció que, “indudablemente”, el mandato popular fue otro; la gente “eligió otra cosa”. Para la legisladora, “se instaló un desprecio por la clase política.

Nosotros nos tendremos que poner a pensar qué hicimos mal. Soy muy respetuosa de lo que la gente elige”, aseguró. Sin embargo, aclaró que no coincide con la propuesta de Milei pero respeta la decisión popular. “Ojalá me equivoque y que sea un buen presidente para todos porque la Argentina necesita tener un muy buen presidente. La gente reconoció el trabajo del Gobernador y de los distintos intendentes, por eso los resultados que tuvimos en la elección anterior. En esta (elección) indudablemente la cuestión económica golpeó mucho. No tengo dudas de que fue así. La gente prefirió otro voto.

"Hay cosas que pueda sacar por decreto y para otras necesita al Congreso de la Nación. Espero que respete la democracia”, sostuvo.