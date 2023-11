El juez Guillermo Atencio dispuso aceptar el pedido de prisión efectiva contra Julio "Chocolate" Rigau ante la primera acusación realizada por la fiscal Betina Lacki que actuó tras la detención del 9 de septiembre. En esta instancia no se trató ni se definió cómo proceder sobre los otros supuestos partícipes del mismo delito más la asociación ilícita por la que se investiga a Claudio y Facundo Albini, a quienes a “Chocolate” le daba todo lo recaudado con la utilización de medio centenar de tarjetas de débito pertenecientes a contratados de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La causa, complicada por las interpretaciones políticas, pero fundamentalmente por las vinculaciones que tienen todos los partidos políticos en este supuesto reparto espurio, siempre encuentra una nueva causa para no avanzar por las presentaciones judiciales realizadas por la defensa del único detenido más los exasperantes tiempos procesales que se tomó la Cámara de Apelaciones para reemplazar a los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavidez, los miembros de la Sala III que habían dispuesto dar por tierra toda la investigación inicial por supuestos errores procesales en la detención de Rigau.

Si bien hoy el expediente con todo lo actuado por Lacki y ratificado por Atencio está en la instancia superior, el juez debió fallar hoy en el caso puntual de “Chocolate”, a quien también le negó la posibilidad de seguir el proceso con una prisión domiciliaria.

En los próximos días, el juez decidirá sobre los otros pedidos de la Fiscalía relacionados con padre e hijo Albini, sobre quienes el magistrado tiene un período mayor para resolver. La fecha tope sería el martes próximo. Atencio definirá pedirles la prisión también al exdirector de Personal de “La Casa” y a su hijo, jefe político de Rigau. Claudio y Facundo Albini, quienes se encargaban de recibir lo recaudado en los cajeros automáticos, pero por todo lo escuchado y visto se infiere que no se quedaban con la totalidad de lo producido por una estafa aproximada a los $800 millones de pesos durante, al menos, dos años.

Los Albini y quienes participaron de esta trama además de "Chocolate", incluidos casi unos veinte imputados más, contratados de la Cámara de Diputados y que se prestaron a esta estafa, tuvieron tiempo para borrar muchas de las pruebas que podrían tener en su poder producto de la persistente tarea de los abogados defensores de Rigau, solventados por los superiores de él, quienes por sus presentaciones atrasaron todas las actuaciones, ya de por sí complicadas porque apunta al corazón de la distribución económica de la propia legislatura y, tal cual sostiene el juez en su fallo, atañe de manera transversal a todos los bloques políticos.

Hasta el momento, el único detenido en la causa es Rigau, pero Atencio aceptará la ampliación de las acusaciones en su contra, que supera la estafa y lo incorpora a la asociación ilícita junto con los Albini, en principio, responsables de habilitarlo para la tarea de la recaudación clandestina de plata en efectivo para luego ser repartido, se supone, ante las autoridades legislativas que los contrataron a Chocolate.

Para esta estafa se necesitaban, también, otros participantes. Y ellos son los que le permitieron a Julio Chocolate Rigau que utilizaran sus tarjetas de débito para hacer las extracciones monetarias. Todo el expediente, sin embargo, quedó atrapado por la altísima incidencia política que contiene la causa. Todo está discutido y observado. Uno de los temas que más sospechas levantó fue cómo, al ser apresado Rigau con ese dinero y su procedencia, nadie en la Comisaría Primera de La Plata, hizo nada para evitar la denuncia y su aprensión posterior.

Todo estuvo supervisado no solo por las autoridades policiales, sino por el propio jefe de la fuerza, el ministro Sergio Berni. En ese momento, 9 de septiembre, la interna entre este y la mayoría de los intendentes estaba en su punto más caliente y la desconfianza entre Axel Kicillof y su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

En aquel momento, además, nadie suponía la fenomenal elección que realizaría, un mes después, Sergio Massa, consiguiendo alzarse como el candidato más votado. El tercer puesto alcanzado en agosto habían desatado todas las internas frenadas en la campaña. Con el escándalo de la legislatura se le pegaba a dos lugares difíciles para el gobernador, como la legislatura y el propio Insaurralde, cuyo aliado maneja la Presidencia.

Para esta nueva medida, Atencio esperó, pero, trascendió, también consultó. Si bien la Cámara aún no quedó confirmada porque sus integrantes habían sido recusados o renunciaron, el juez prefirió actuar y que luego las instancias superiores definan y no quedar atrapado en una puja electoral en la que nadie puede tirar ninguna acusación porque, como presume, todos están involucrados, no solo los ahora acusados.