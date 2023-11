Ante una multitud y con Patricia Bullrich como oradora, Javier Milei cerró su campaña en Córdoba

Con la presencia sorpresa de Patricia Bullrich como oradora, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, encabezó su último acto de campaña en Córdoba capital a tres días del balotaje. Fue ante una multitud, donde el libertario apareció primero trasladándose en su camioneta, para llegar al escenario donde habló frente a una gran concurrencia de público.

En el escenario fue acompañado entre otros por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, el legislador porteño y ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad, Ramiro Marra y la ex postulante a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo.

Al grito de "Libertad", Milei apuntó de entrada contra Sergio Massa y sin mencionarlo le dedicó un "parroquial". "El panqueque, el mentiroso, el fullero quiso decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por Córdoba. ¿De que me está hablando? Si a mi el mejor regalo que me dio la vida me lo dio Córdoba. Avisénle al panqueque que Conan es cordobés", lanzó mientras los seguidores cantaban "Massa, basura, vos sos la dictadura".

Acto seguido, Milei invitó a Bullrich al escenario al ritmo del clásico cántico "Si se puede" del público, que se caracterizó por acompañar la campaña de Mauricio Macri en 2019.

En un breve pero contundente discurso, llamó a sus votantes a "apoyar el cambio" que encabeza el diputado nacional. "Para este cambio profundo que tiene que hacer la Argentina, he decidido junto a muchos dirigentes y ciudadanos que nos acompañaron decirle a Javier, ‘te tocó el turno’”, ratificó la titular del PRO.

También pidió terminar con la "Argentina de las mafias, privilegios y de funcionarios ricos y ciudadanos pobres". "Esa continuidad se tiene que terminar y la tenemos que terminar el 19, tenemos que apoyar el cambio. Te acompañamos para que seas el próximo presidente", le ratificó a su nuevo aliado.

Al volver a tomar la palabra, Milei volvió a enfatizar en el concepto de que "el miedo no le gane a la esperanza” y aprovechó para marcar distancias con el kirchnerismo.

“El cambio siempre implica riesgo. Cuáles son las opciones: ¿la seguridad kirchnerista que nos está llevando a la peor miseria del planeta?", recalcó y ejemplificó con el recurso de la Alegoría de las Cavernas.

"Obviamente que la caverna era segura, pero también estaba segura la muerte. Si ustedes salían de la caverna, corrían riesgo, pero podían vivir y ser felices”, insistió.

Sobre el final, destacó el rol que tendrán los fiscales el próximo domingo y especialmente, agradeció el aporte estructural del PRO. “Tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria. Es tan importante los fiscales que responden a la señora Bullrich y al presidente Macri porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y les vamos a ganar este domingo”, cerró.