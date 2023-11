Uno de los momentos más tensos del debate electoral entre los dos candidatos a presidente que definirán al nuevo jefe de Estado de nuestro país el próximo domingo 19 de noviembre se dio cuando Sergio Massa, de Unión por la Patria, invitó a Javier Milei a los Tribunales "el lunes" para que radique la denuncia correspondiente luego de haberlo tratado de delincuente.

"Disculpame, esas soluciones altruistas son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos", lanzó el candidato de La Libertad Avanza. "Si tenés pruebas de que cometí un delito, te espero el lunes en tribunales", respondió Sergio Massa.



"Y si no, retractate. Porque me parece es que no podes caer en la chicana berreta de los videos que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy", expresó en clarísima referencia a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los nuevos socios políticos de Javier Milei de cara al balotaje.

"¿Tenés algún delito para denunciar?", le levantó la voz Sergio Massa nuevamente. "¿Tenés pruebas?", insistió el actual ministro de Economía del Gobierno nacional. "¡Entonces retractate!", lanzó. "Sos parte del Gobierno más ladrón de la historia. Todos tienen un montón de causas", le respondió Javier Milei.



"Sos funcionario público. Si sabes de un delito lo tenés que denunciar, es tu deber. Te estás negando a la Ley", le repitió Massa. "Quizás estás mirando hacia otro lado del espacio político al que pertenecés", cerró Milei.