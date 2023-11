Hay relaciones que son difíciles de sanear y situaciones difíciles de revertir. Mucho más cuando son intencionales. Sergio Massa entendió eso y adaptó su guion para el debate e impuso roles. La relación entre ambos fue de sometimiento y Javier Milei fue el sometido; a preguntas, a presiones y definiciones a la carta de su rival. Al mismo tiempo Massa logró evadir, fugarse y salir airoso de sus propias flaquezas. Tanto, que en los puntos más duros casi no se habló de inflación, de pérdida del valor de la moneda y otros males que aquejan la gestión diaria del Ministro de Economía.

El debate fue una puja dialéctica, como se esperaba, antes que una puesta en escena de cómo gobernará el futuro presidente. Ingenuamente Milei gastó su tiempo en repetir algunas máximas de su campaña y en responder las inquisidoras preguntas de Massa. El miedo, la ignorancia propia y las agresiones le ganaron a las ideas, las propuestas y la política.

Massa ganó de entrada con la postura: se salió del atril, se apropia de la escena y buscó romper el eje televisivo para acercarse. Su rival, en cambio, arrancó frío, con propuestas técnicas y discursos ya conocidos. La ofensiva del candidato del oficialismo fue brutal: tomó el rol de conductor, atacó con preguntas directas a Milei y logró que se consumiera el tiempo. Así, en cada eje. Massa no le prestaba atención a Milei, anotaba y ejecutó toces impostadas para cortar la atención cada vez que pudo.

Para cada bloque temático cada candidato tenía 6 minutos. Les sobró tiempo a los dos y por eso redundaron en poner la mirada sobre el otro y aburrieron. Por eso el debate se hizo pesado, denso, espeso.

En los momentos de cruce, Milei estuvo más desarmado, siempre a la defensiva. En cambio, en los espacios de alocución libre, el candidato libertario fue más genuino.

El que pega primero, pega dos veces

El primer eje del debate era el más trascendente para la realidad cruda que vive la Argentina. Pues el resultado conceptual fue decepcionante. Ni Milei, ni Massa dieron alguna respuesta sensata sobre el plan para bajar la inflación, crear empleo de calidad y disminuir la pobreza. Tampoco mencionaron que quien presida el país, lo hará en un contexto durísimo.

Frases hechas, chicanas y trampas. La puja verbal la ganó ampliamente Sergio Massa en ese eje, por la habilidad para omitir sus responsabilidades como actual Ministro y por la ofensiva contra Milei. Con eso logró poner el eje en las abstracciones sobre las posibles consecuencias de un gobierno de su rival, que en la realidad que se vive con su gestión.

Entre los golpes bajos que se cruzaron estuvo el rechazo que recibió Milei para continuar en en Banco Central y hasta suspicacias sobre la salud mental. El candidato libertario fue menos directo para atacar y apeló a frases indirectas en vez de ataques frontales. Incluso usando la tercera persona del plural: ustedes.

Entre las discusiones puntuales que salieron a superficie estuvieron las chicanas con el Papa Francisco (Massa lo “invitó” públicamente), los antecedentes laborales de Milei, el paso de Sergio Massa por los distintos gobiernos y hasta el rol de las AFJP. Todo superficial.

Si algún argentino buscaba respuestas, no las tuvo. Sí podría recoger energías, improntas, sobre cómo podría encarar la presidencia cada candidato. Pero no la gestión, sino lo que dice y transmite públicamente. En escena no estuvieron Javier Milei y Sergio Massa, sino la construcción televisiva de tales.

El cierre de Sergio Massa

“Quiero ser Presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y a valorarlo. Quiero ser Presidente para que esas mujeres y esos abuelos que sienten, muchas veces, que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser Presidente porque creo que la argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta, ir a un acuerdo de diez políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser Presidente para que el Norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de esta riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser Presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es violencia, odio y daño y decirles que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza”.

“Quiero ser Presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras PYMES ganen mercado en el mundo, para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas para que nuestras mamás y mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin dioscriminación. Quiero ser Presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que me tocó vivir a mí. Y Quiero ser Presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que viene el momento del crecimiento”.

El cierre de Javier Milei

“Argentinos, nos encontramos frente a la elección mas importantes de los últimos 100 años. Muy especialmente en estos 40 años de la democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando en este sendero decadente que hace que cada día seamos mas miserables, tengamos cada vez mas pobres e indigentes, donde los chicos se tienen que ir de país a buscar un futuro, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, esta decadencia en producción y empleo o el crecimiento económico, si queres seguir sosteniendo a esta casta política, chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez mas. En el fondo te estoy preguntando si queres elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido, es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo porque el miedo paraliza y si te paralizas beneficias al status quo, ese que nos empobrece, por ende venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, que donde se aplica los países son 8 veces mas ricos que los reprimidos, los pobres están muchísimo mejor que en el 90% de los países reprimidos, la gente vive un 20% mas. Quiero que tengas una luz de esperanza, existe una Argentina mejor pero esa Argentina mejor solo es posible si es liberal”.