Walter Bento fue hallado culpable de mal desempeño y fue destituido como juez federal de Mendoza. Así lo determinó el jurado de enjuiciamiento que tuvo a cargo el proceso. Por eso el cuestionado abogado dejó de ser juez y con ello pierde todos los privilegios que lo cubrían, entre ellos los fueros. Bento enfrentaba dos procesos en paralelo y la sentencia del juicio político no tiene relación directa con la causa penal, pero sí es influyente. "Es penoso para este tribunal", dijeron los integrantes del tribunal. "Es misión de este tribunal separar del Poder Judicial separar a estos agentes", aclararon. "Por eso por mayoría resuelve: remover al juez Walter Ricardo Bento por haber incurrido en las causas de mal desempeño", determinó. La votación no fue por mayoría.

Al mismo tiempo, enviaron al Tribunal Oral la decisión para que decida sobre su situación procesal. Ese organismo debería ser el que determine la detención de Bento.

El dictamen del jurado es contundente y aseguran que Bento incurrió en causales de mal desempeño. Además, cuestionaron la decisión del exjuez de poner a su hijo como excusa. Sí le solicitarán a la obra social del poder judicial para que mantenga la cobertura para el hijo que tiene una discapacidad.

Bento supo ser el juez con mayor poder en Mendoza. Por la concentración de facultades en el juzgado federal 1 de Mendoza y por la forma de ejercer el cargo. A su despacho llegaban todas las causas penales relacionadas con delitos federales, como contrabando y narcotráfico, y de allí se desprenden muchas de las sospechas de corrupción que lo llevaron al banquillo de los acusados. Además tenía a su cargo la competencia electoral, por lo que controlaba los partidos políticos y las elecciones.

Entre las causales de mal desempeño que el tribunal había evaluado estaban el abuso de su cargo para acceder a beneficios que no les debían ser propios, como créditos hipotecarios. También el hecho de tener un estilo de vida que no se condice con sus ingresos y sus funciones, como ser viajero excesivamente frecuente a destinos complejos para un juez federal como Las Vegas. Incluso se ahondó sobre la falta de justificación sobre su patrimonio, pues Bento y su familia acumularon propiedades y participaciones en sociedades que, para los acusadores, no estuvieron justificadas. Bento, además, usó sus influencias para pedir y acceder a información que le debía estar restringida y se negó a brindar información propia.

Entre las actitudes indecorosas mencionadas está el hecho de que un condenado por delitos federales y con sospechas varias haya tenido una relación personal con Bento; al punto de usar un vehículo del Juez. Se trata de Diego Aliaga, el hombre que fue asesinado y que está signado, según la sospecha, como uno de los ejes de la asociación ilícita que era liderada por Walter Bento para presionar a presos federales para que accedan a beneficios a cambio de coimas.

El Tribual que lo halló culpable estuvo integrado por Javier Esteban de la Fuente (presidente), el juez de cámara Javier Leal de Ibarra (Vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán (PJ) y José María Torello (Pro), las diputadas Anahí Costa (PJ) y Ana Clara Romero (Pro), y el abogado Alfredo Enrique Barrau. El proceso fue extenso, pues hubo en el medio presiones políticas, cambios de conformación del Consejo de la Magistratura y muchas dilaciones. Finalmente el 31 de mayo el Consejo de la Magistratura se reunió en pleno y votó por unanimidad la elevación a juicio político. El juicio se hizo en los tiempos previstos y hoy llegó al final con la destitución.

Bento es el segundo juez del Juzgado Federal 1 de Mendoza que es destituido de manera consecutiva. En 2002 había ocurrido lo propio con Luis Leiva, que también fue echado a través de un juicio político. Bento era juez desde 2005, año en que fue ponderado por el presidente Néstor Kirchner para ocupar el cargo. Llegó con el padrinazgo de Juan Carlos Mazzón y en sector azul del PJ y con la jueza María Servini como madrina.