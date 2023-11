Restan menos de 24 horas para que la pelota comience a rodar en el estadio Maracaná. Este sábado, 4 de noviembre, Boca y Fluminense definirán al nuevo campeón de la Copa Libertadores en Río de Janeiro. En la previa del encuentro, quien alzó la voz y dejó su palpito fue Edinson Cavani.

El delantero uruguayo enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y comenzó a palpitar lo que será el mano a mano ante el Flu. Para comenzar, el Matador se refirió a los partidos que ha afrontado a lo largo de su carrera como jugador y se sinceró al respecto.

"Ya todo lo pasado, lo que a uno le tocó vivir en su carrera ya no lo piensa tanto. Uno piensa en el presente, lo que hay que vivir y por jugarse. La verdad que para mí es el partido de mi vida, por todo lo que implica jugar este partido, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera también. Son muchos condimentos que ayudan a que te pueda decir que este partido es el más importante. De esa manera lo jugaremos mañana", manifestó.

Con respecto a los hechos de violencia que han sufrido los hinchas de Boca en suelo brasilero, expresó: "Lo que está pasando y todo lo que vemos nosotros en las noticias, porque nos llegan cosas a la concentración de toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo para venir hasta acá, habla por sí solo".

"A nosotros nos motiva saber que toda esa gente se ha jugado mucho de su vida, de su día a día, de su familia, por venir y estar en este momento tan especial, en la final que se va a jugar mañana. Entonces yo creo que todos somos conscientes de eso y no precisa decirlo en la arenga porque ya el mundo Boca demuestra y transmite en el día a día. Sabemos perfectamente la importancia que lleva todo esto que estamos viviendo en estas últimas horas", añadió Cavani.

Sobre el mismo tema, agregó: "Uno siente tristeza por lo que pasa. Es un momento para disfrutarlo, para que la gente venga y pueda vivirlo porque no sé cuántas veces en su vida va a poder vivirlo y que pase esto es algo triste. Esperemos que no pase más. Se ha hablado de hablar a puertas cerradas... al final lo llevan por otro lado a lo que tiene que ser un espectáculo precioso como es una final, y más de Libertadores. Que no pase más, que se calme todo y que se viva una fiesta mañana".

Para sentenciar, Cavani se animó a hablar sobre cómo se imagina post partido: "Me lo imagino feliz, como todos. Después esto es fútbol y veremos lo que pasa dentro de la cancha, pero nosotros vamos a ir a dejarlo todo para poder cumplir eso que tanto deseamos. Dios quiera que mañana podamos estar felices y contentos después del partido".