Ángeles Robledo, quien se encontraba con prisión preventiva acusada como participe secundaria de los delitos de "homicidio criminis causa" y "robo", contra Luis Adrián Ramos, recuperó la libertad ayer luego de que se diera lugar a un planteo presentado por sus abogados.

"En el inicio de la causa ella estuvo acusada de cómplice, luego de participe necesaria y finalmente de participe secundaria. A nuestro criterio no estaban dados los extremos para esa acusación, tal es así que presentamos todos los recursos necesarios, oponiéndonos a la elevación a juicio y a la resolución del Juez de Garantías de Tinogasta, quien no nos hacía lugar, no valoraban la prueba como nosotros entendíamos que debía valorarse y por la cual se la debía imputar bajo un condición mucho más leve conforme a su participación", señaló Roberto Sosa, uno de los abogados defensores.

El letrado además agregó que "el hecho no había sido planificado, surgió tras una discusión. O sea que si no se sabía que esto iba a suceder, no podía haber por parte de nuestra defendida una promesa anterior, que es uno de los extremos del art. 46 del Código Penal".

También agregó que la situación cambió cuando la causa llegó a la Cámara de Apelaciones "nos encontramos con una gran valoración de las pruebas, un análisis de la causa y a raíz de eso se logró que cambie la imputación contra nuestra defendida y se ordenó su inmediata libertad".

Sosa es acompañado en la defensa por Eloy Barros Gutiérrez, quien agregó que "nosotros apuntamos a las pruebas. En este caso la Cámara valoró la prueba como nosotros lo veíamos. Desde que nosotros intervenimos aportamos diferentes pruebas, siempre en ese norte de demostrar los dichos de nuestra defendida. La realidad es que en el expediente no existía ninguna prueba que sea fehaciente para que pueda pesar semejante acusación sobre ella".

Como participe secundaria, Robledo podría haber recibido una pena de entre 10 y 15 años. Este viernes se conocerá la nueva imputación que recae sobre ella y ahí se sabrá cual es la nueva expectativa penal.

La defensa de Córdoba es ejercida por el abogado Julián Quintar. La familia de Ramos se presentó como querellante y es patrocinada por el abogado Nery Olmos.