El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, admitió que votará a alguno de los dos candidatos que se enfrentarán el próximo 19 de noviembre, aunque no confirmó si optará por Sergio Massa (de Unión por la Patria) o por Javier Milei (de La Libertad Avanza). Así, el mandatario provincial se diferenció de la decisión de neutralidad que adoptó la Unión Cívica Radical, de la que forma parte, al enterarse del acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Milei.

"Individualmente, voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco. La Argentina tiene que cambiar, seguir trabajando por un cambio. Cualquiera (Massa y Milei) tiene que cambiar”, dijo Valdés.

El correntino se despegó individualmente de la idea de neutralidad y aclaró que va a "seguir trabajando por el cambio". "Voy a juntarme con algunos intendentes, hay muchos que me llamaron y decidieron acompañar al 'león' y garantizar que haya fiscalización en territorio correntino, y hay otros que van a acompañar a Sergio", afirmó para dar a entender que su decisión es propia, y que los funcionarios de la provincia también tienen libre acción con respecto a quién votar en la segunda vuelta.

“La Unión Cívica Radical tomó la determinación, institucionalmente, de no acompañar a ninguno de los dos candidatos. Lo colectivo de la Unión Cívica Radical no impide que haya intendentes, dirigentes, o personas individualmente afiliadas al radicalismo que decidan seguir acompañando al cambio”, agregó Valdés, para diferenciarse de la decisión en grupo que tomó la UCR, en donde una parte se llamó a la neutralidad y otra admitió apoyar a Massa por no sentirse para nada cercanos a las ideas de Milei.

A pesar de no haber admitido por cuál candidato a presidente votará, el gobernador correntino habló sobre la "unidad nacional" que promete el ministro-candidato y dijo que "hoy se acuerdan de la unión nacional, pero cuando gestionan se olvidan de las provincias que pertenecen a la Unión Cívica Radical y, permanentemente, nos dan palos". Es así como, a pesar de la incertidumbre de su voto, Valdés habló apostar por un "cambio" y criticó, al menos, una de las propuestas de Massa.