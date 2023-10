Now and Then, la nueva canción de The Beatles con la voz de John Lennon

The Beatles lanzará la próxima semana Now and Then. una nueva canción que incluirá grabaciones de John Lennon y George Harrison, confirmó Universal Music Group.

Paul McCartney y Ringo Starr estuvieron detrás del nuevo proyecto de The Beatles. "Ahí estaba la voz de John, cristalina", expresó Paul en un comunicado y añadió: "Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de los Beatles".

Sobre el lanzamiento, Paul declaró: "En 2023 seguir trabajando en la música de los Beatles, y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo emocionante".

"Fue lo más cerca que estaremos de tenerlo de nuevo en la sala, así que fue muy emotivo para todos nosotros", dijo Starr refiriéndose a John Lennon. "Fue como si John estuviera ahí. Está muy lejos".

Esta nueva canción fue creada mediante grabaciones guardadas de los fallecidos Jonh Lennon y George Harrison. Cuando se anunció el lanzamiento del tema, Paul McCartney reveló que no utilizaron inteligencia artificial para producirlo. “Todo es real y todos tocamos en él. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años”, aseguró el músico hace algunos meses.

La letra de Now and Then fue grabada por Lennon en 1970 en su casa de Nueva York. Esta grabación llegó al resto de los integrantes gracias a Yoko Ono, la viuda de Lennon.

En ese entonces, McCartney, Harrison y Starr grabaron sus partes para la canción, pero no contaban con la tecnología suficiente para separar la voz y el piano de Lennon. Esta falta de herramientas les impidió realizar una mezcla nítida para terminarla.

En 2021, Peter Jackson creó la serie documental The Beatles: Get Back logrando aislar los instrumentos y las voces mediante inteligencia artificial. Esta idea inspiró a Paul y Ringo quienes decidieron retomar el proyecto de Now and Then.