El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, el Comité Capital, la Juventud Radical y la OTR decidieron anoche no apoyar a ninguno de los candidatos que llegaron al balotaje: ni Sergio Massa ni Javier Milei. La posición, en consonancia con la UCR nacional, fue expresada anoche a través de un documento.

"De cara al balotaje presidencial nos enfrentamos a una dicotomía de principios. Por un lado, los valores morales, como la honestidad y perspectivas que nos alejan del candidato oficialista, derivado del kirchnerismo y sinónimo de corrupción; y por el otro, la concepción ideológica de la UCR sobre la función del Estado: garante del acceso a los derechos humanos básicos consagrados en la Constitución Nacional, como la educación, la salud pública y la igualdad, inmortalizada en nuestro Himno Nacional. Esa posición, es muy lejana al estallido que plantea el candidato libertario".

Y agegaron; "Estos dos principios, los valores morales y la concepción socialdemócrata de la política -en exquisita armonía- tenían nuestros referentes Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, Ilia y más recientemente Raúl Alfonsín".

"Así las cosas, los radicales -fieles a esos valores- tomaremos una decisión entre las dos opciones o -más probablemente- la opción que no representa ninguno de ellos y, la expresaremos con la tranquilidad de cumplir el legado más preciado que nos dejó el padre de la democracia: el derecho a elegir en libertad", indicaron al confirmar que la UCR no respaldará a ninguno de los candidatos que llegaron al balotaje.

"Por último, hacia el futuro, gane quien gane, trabajaremos para liderar una oposición constructiva y conformar una alternativa de gobierno con un modelo de gestión superador al populismo y al extremismo. Seguimos creyendo y sosteniendo que la UCR es la mejor herramienta para una democracia inclusiva", concluyeron en el documento que titularon: "Ahora, más que nunca, que se rompa, pero que no se doble".

Como integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional, los delegados al Comité por Catamarca, Vilma Chayle y Fernando Navarro participaron del cónclave radical donde se emitió el documento que explica que "la UCR no apoyará ni a Massa ni a Milei", tras señalar que "ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina".

En este sentido, la delegada Vilma Chayle opinó que "el domingo ganó la política a la antipolítica, los radicales no vamos a avalar la corrupción que venimos combatiendo", aunque también precisó que sería irresponsable hablar en nombre de todos. "Nadie es dueño de los votos de los argentinos", aclaró.