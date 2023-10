Rodríguez Larreta: “Las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para los argentinos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, tomó distancia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, al asegurar que no acompañará a ninguno de los candidatos del bajolate porque las “dos opciones” son “muy malas para los argentinos”.

"Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío, no creo en nada de lo que propone", resaltó el mandatario porteño en conferencia de prensa, en la que también consideró que el libertario "está en el borde de la democracia" y "sus ideas son peligrosas".

"A mí me trató de rata, dijo que me iba a pisar, a matar", recordó Rodríguez Larreta, y aclaró que tampoco podría acercarse al sector que lidera Sergio Massa, que -a su entender- también representa a otro populismo.

"Voy a pelear para sostener la coalición lo más grande posible", subrayó Rodríguez Larreta, que dijo que no se puede elegir entre "dos opciones catastróficas".

“El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para los argentinos”, aseguró el alcalde porteño en relación a los candidatos que disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.

En esa línea, Larreta manifestó que se encuentra “golpeado” por el resultado de los comicios. “El fin de semana con JxC sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho para aprender”, sostuvo.

“Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora eligieron otras opciones. Y hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos”, argumentó.

A su vez, Rodriguez Larreta dijo que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es “la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación y de seguir dandole a la maquita, regalando pesos que cada día valen menos”.

“Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo. Me sacaron la coparticipación y me enfrente, fue a la corte. Me cerraron las escuelas, me la banqué y mantuvimos las escuelas abiertas”, recordó el jefe de Gobierno durante la conferencia de prensa.

En ese marco, el dirigente opositor enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que integre el gobierno kirchnerista, porque no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente”.

En otro tramo de la conferencia, Larreta mostró su enojo con relación a las reuniones que se produjeron en la madrugada de ayer entre el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“Expresé mi claro malestar respecto de que haya reuniones secretas. Me parece que eso no ayuda en nada a la unidad”, criticó.