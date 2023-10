La UCR se reúne en el Comité con críticas al anuncio de Bullrich

Las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) se reúnen en la sede del Comité Nacional para definir la estrategia del partido rumbo a la segunda vuelta electoral.

Después de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunciara su respaldo a Javier Milei, los dirigentes radicales anticiparon que no acompañarán orgánicamente a ningún candidato.

Según supo Noticias Argentinas, del encuentro en la sede de Alsina participan Gerardo Morales, Martín Lousteau, María Luisa Storani, Mario Negri, Luis Naidenoff, Karina Banfi y Pamela Verasay, entre otros.

"La posición debe ser la neutralidad y no poner en riesgo la coalición", expresó Negri al ingresar al encuentro.

En declaraciones a la prensa, el cordobés agregó: "Quiero decirles que mi mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo en términos de mi partido, que no haya implosión de mi partido. También quisiera que no haya implosión en Juntos por el Cambio, pero tengo una enorme preocupación. Estamos viviendo un momento de enorme dificultad y no ha de ser el radicalismo el responsable de lo que pueda pasar".

Por su parte, Naidenoff consideró que "cuando la Patria esta en peligro, hay que tener responsabilidad", por lo que se manifestó a favor de la "neutralidad" para que la sociedad sea la que defina.

"Nos metieron en la trampa de los extremos, irresponsabilidad del K y de los que proponían el salto al vacío", cuestionó el radical de Formosa.