Alejandrina Sinchez, locutora ‘tinogasteña’ que desde hace más de 25 años partió rumbo a la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a forjar su destino, dejando atrás familiares, amigos y al pago preciado.

Encontró pronto, la oportunidad de continuar sus estudios y para reacomodar su vida acompañada de su pasión, la Radio, la que llevó desde adolescente desde éste Tinogasta, donde la ejercía en sus primeros pasos.

Es así que conoció al reconocido Locutor Nelson Aguilar, creador años después de Frecuencia Patagonia, una emisora ya afianzada en la región y con ello, su voz y su nombre recorre y acompaña a otros cientos de tinogasteños radicados allá, como a los que fue conquistando con su impronta en las mañanas de ‘Voces y Apuntes’, el programa que comparte con Nelson.

Tras esta breve introducción para saber un poco de quién y porque nos interesa reflejar su testimonio, es que días pasados, Alejandrina mantuvo desde Caleta Olivia, un dialogo ameno, importante y reflexivo con la mañana de “Sábado en Radio La T”, al contar su experiencia personal con el virus Coronavirus y su enfermedad COVID-19.

“Uno hasta que no lo vive, no comprende realmente lo que es esta Pandemia. Me tocó de cerca, primero con mi hijo y luego, mi otra hija y a mí. Es feo. Tuvimos reacciones diferentes en cuanto a la intensidad de unas sobre otras. Mi hijo de quién nos íbamos enterando lo que le pasaba; se le iban presentando todos los síntomas como: vómito, fiebre, dolor de cuerpo, fatiga, no poder respirar normalmente, pérdida de gusto y olfato, entre las más frecuentes”, comentaba Alejandrina.

Que además agregaba: “a mi hija y a mí, días después nos comenzaron los síntomas, algunos de los que ya había padecido mi hijo, pero a nosotras nos tomó en los intestinos, con diarrea como más intenso. Lo otro también, pero mucho más leve. Esto sucedió durante los 14 días de Aislamiento de mi hijo, en el cual ya estábamos nosotras a partir del día siguiente que le detectaron, y nos tuvimos que extender por 10 días más, casi un mes completamos confinados. Fue horrible tener que arreglarnos como podíamos en él encierro, pero gracias a la ayuda de los demás familiares lo afrontamos, hasta que ellos también, se fueron sumando por prevención al aislamiento. Ahí, aparecieron para colaborar los compañeros de la Radio y los amigos, sin todo eso, se hubiese hecho muy difícil de sobrellevar”, acotó.

Alejandrina como dato, comentó que mucha gente conocida en la comunidad falleció a raíz del Coronavirus.

Es muy triste esto que nos pasó acá en Caleta Olivia. Fallecieron muchos conocidos que uno cruzaba a diario, o que nos llamaban a la radio y hoy ya no están.

“Por eso esto, no es un chiste, parece un cuento pero es la realidad misma. Yo me leo todo lo que pasa en el norte y de nuestra Provincia y el pueblo para saber lo que sucede y a veces pensas… ¿estarán preparados los sistemas de salud en caso de brote de casos?. Ojalá que sí, porque tengo familiares allá y eso nos preocupa mucho. Confío en que con lo que se pueda aportar a través de los medios, como lo hacemos en estos momento, sirva para tomar conciencia real de que el Virus existe y está más vivo que nunca”, apuntó.

Finalizando, la locutora les pidió a los ‘tinogasteños’ que “es odioso estar a cada rato reiterando que todos debemos cumplir con las medidas de distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado de manos, porque hasta que nos toque la vacuna, son las medidas preventivas que pueden protegernos a todos y es muy doloroso saber que hay muchas personas cercanas, amigos, vecinos o conocidos del barrio, que a raíz de éste virus fallecieron y ya no los verás más, acá en Caleta Olivia nos pasó y es muy triste”, concluyó.

Radio La T