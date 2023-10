¿Puedo votar el domingo si no voté en las PASO de agosto?

Si por algún motivo una persona no se presentó a votar en las PASO de agosto la Dirección Nacional Electoral explica si puede o no sufragar en las elecciones del 22 de octubre para elegir presidente.

Como las elecciones son obligatorias para todas las personas entre 18 y 70 años, la Dirección Nacional Electoral aclara que sí, que todas las personas en ese rango de edad deben ir a votar y que en el caso de que no hayan sufragado en las PASO deben pagar la multa correspondiente o justificar la inasistencia.

Las consecuencias de no votar en las PASO

Todas las personas entre 18 y 70 años que figuraban en el padrón electoral y no asistieron a votar ingresan a un registro de infractores y se les aplica una multa si no pueden justificar su inasistencia a los comicios.

Todos los infractores no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y también encontrarán limitaciones para realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Cómo se justifica la inasistencia

Para no formar parte del Registro de Infractores, las personas que no asistieron a los comicios deben justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.