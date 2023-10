El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró este miércoles en el Movistar Arena su campaña electoral para llegar a la Presidencia. Esta vez, el candidato no fue el único orador, ya que también habló en la previa Alberto Benegas Lynch hijo, uno de los referentes del liberalismo argentino que es admirado por el economista.

Estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; y el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; entre otras figuras de LLA.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su campaña con un encendido discurso en el que priorizó las ideas centrales de su movimiento político y afirmó que las elecciones del próximo domingo son las "más importantes de los últimos 100 años".

A las 21.59 de este miércoles por la noche, Milei irrumpió en el campo central del estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, y replicó su ingreso de manera idéntica a como lo hizo en el cierre de campaña de las primarias.

Tras cruzar el mar de militantes, el libertario se subió al escenario y esbozó los puntos centrales de su plataforma. El economista, como suele hacer en eventos de tal magnitud, leyó su escrito y jugó con el emociones del público, que fue llenando desde las 18 horas las butacas y el campo del lugar que alberga, habitualmente, a intérpretes de diferentes géneros musicales.

"Es impresionante pensar dónde estamos ahora a luz de dónde estábamos hace dos años. Todos hemos hecho un esfuerzo importante", reflexionó Milei.

La cita fue en el barrio porteño de Villa Crespo. En el comando de campaña libertario se entusiasman con que Milei gane la elección en primera vuelta, mientras Sergio Massa y Patricia Bullirch pelean por entrar en una eventual segunda vuelta.

Desde la organización hablan de más de 15.000 militantes que acompañaron al libertario, una cifra similar a la que presenció el discurso de Milei el pasado 7 de agosto, en el mismo escenario.

El discurso de Milei

Luego de un cinematográfico ingreso, Milei subió al escenario al ritmo de "Panic Show", de La Renga, animando a la militancia. Junto a él, sus candidatos: Carolina Píparo, Ramiro Marra, Diana Mondino y Marcela Pagano.

Sus primeras palabras hacia el público fueron: “Primera vuelta, la puta que lo parió. Es histórico lo que hemos logrado. Hemos salido primeros, somos una estructura outsider y les ganamos a todos”.

"Es impresionante pensar donde estábamos hace dos años. Este logro enorme donde todos hemos hecho una parte. Si los argentinos de bien no nos metíamos los políticos iban a seguir cagándonos la vida. Un personaje nefasto, Leandro Santoro, empezó a pedir que no nos dieran espacio en los medios a los liberales. Ahí me di cuenta de que a los liberales debíamos presentarnos y dar la batalla. Y aquí estamos y vamos a ganar. Pongamos este freno a los empobrecedores de siempre. Porque este modelo solo conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por eso estamos frente al momento histórico de llegar al punto de inflexión", fue el primer concepto del libertario en su discurso.

Al mismo tiempo, continuó: "Cuando nos metimos allá por el año 2021 hicimos un acto en Plaza Holanda, donde recitamos los principios básicos del liberalismo. Un modelo donde los principios son la libertad, la propiedad privada, la libre circulación de bienes. Donde solo es posible servir al prójimo brindando mejores bienes y de mejor calidad a un mejor precio".

"Hoy estamos frente a una disyuntiva. Seguir este camino que seguro nos hace pobres o tomar el camino de la libertad, que es el que lleva al progreso, el que lleva a los países a ser ricos. Hoy tenemos la oportunidad que el país sea tierra fértil para los políticos corruptos y sea lugar para todos aquellos que quieren progresar con su esfuerzo", sumó Milei.

Agregó: "A muchos, aunque quieran usar el rótulo del cambio solo lo hacen desde las formas pero no quieren cambiar. A esos les pregunto que país quieren, el de la decadencia o el de la libertad. O como yo lo planteo ¿Ustedes creen que un país es posible con los mismos de siempre? Pero esos que dicen que tiene miedo al cambio, quieren seguir con este sistema empobrecedor".

Sobre el final, manifestó: "Si ustedes creen que hay algo injusto en este sistema, si quieren cambiar la realidad que vivimos, a ustedes les pedimos que nos acompañen con su voto. Quiero que cada uno sea artífice de su propio destino. No nos resignemos a ser cada día más pobres, no nos resignamos a que nuestro hijos abandonen nuestra patria".

"Este domingo hay elecciones, que son las más importantes de los últimos 100 años. Lleven la esperanza en su corazón porque la Argentina tiene futuro pero ese futuro es solo con las ideas de la libertad". cerró el candidato de La Libertad Avanza.