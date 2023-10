La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, protagonizó hoy uno de sus múltiples cierres de campaña programado en el interior del país. Lo hizo en la provincia de San Juan, desde donde prometió "sacar a la Argentina del pozo" y firmó un compromiso de mejoras para la región junto al gobernador electo, Marcelo Orrego.

"Desde que asumió Massa se profundizaron todos los problemas. Veníamos haciendo un análisis con un déficit de dos puntos y hoy vemos que hoy están entre cuatro o cinco puntos, pero no sabemos dónde va a terminar", denunció la titular del PRO en uso de licencia en conferencia de prensa.

En la misma línea, afirmó que la inflación es mayor a la notificada por el INDEC, que ronda el 138%, y aseguró que "ya hay desabastecimiento en naftas, productos, los precios cuidados ya no existen porque ha explotado todo".

"Massa ha ido generando devaluaciones parciales porque aplicó parches", diagnosticó Bullrich y amplió: "Ahora les dice a la gente que se saquen su propio subsidio. Eso es no tomar responsabilidades. Massa ha sido el peor ministro de Economía, tendría que intentar hacer bien las cosas ahora".

Asimismo, planteó: "La gente no sabe con cuánta plata ir al supermercado. Hay tristeza y desolación, pero queremos traerle tranquilidad a la gente. Dejen donde dejen la Argentina, que han profundizado el pozo, lo vamos a sacar. Tenemos equipo, intendentes, gobernadores, mayorías parlamentarias".

En compañía de su candidato a vice, Luis Petri, Bullrich pidió que la sociedad acompañe la boleta de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones del 22 de octubre y prometió que el equipo que encabeza, "con [Carlos] Melconian en economía, con [Horacio] Rodríguez Larreta, con los gobernadores y los legisladores va a empezar dando la batalla contra la inflación".

Además, reveló que su Gabinete contará con un representante de San Juan, aunque evitó dar mayores precisiones, y puntualizó que trabajará en desarrollar una correcta administración a la explotación minera y mejorar las rutas provinciales.

"Con inflación no hay nada para planificar, sin inflación llegarán las inversiones. Es un globo que lo tiene ahí que en cualquier momento explota", insistió al respecto y completó: "Massa, con su ambición de poder, ha seguido incrementando los problemas".

Luego de ser aplaudida por el auditorio, Bullrich insistió: "Acompañada de un gobierno nacional por un parlamento que acompañe los cambios, Argentina vuela".

"Si me propuse para presidenta es porque puedo sacar al país de la situación más difícil. Lo mismo mi equipo con overol y casco", enfatizó.

Consultada por primeras medidas que adoptará, la ex ministra detalló: "Tenemos que tener un concepto: el dinero debe llegar a la gente, no puede autoalimentar al mismo Estado. Tenemos que ir analizando todos los que son cargos políticos que están de más, que no han entrado por mérito".

"Queremos que el dinero vaya a lo fundamental: docentes, seguridad, salud, a las obras y a las fuerzas armadas", subrayó y prometió: "Vamos a bajar el costo político y a ser el gobierno más austero de la historia".

A cinco días de las elecciones generales del 22 de octubre, confesó que no quitará los planes sociales sino que impulsará una "ley plena del empleo que vamos a discutir con los gobernadores". "Nadie se va a quedar sin un ingreso, pero nadie que pueda trabajar se va a quedar con un ingreso para toda la vida sin hacer el esfuerzo del trabajo", concluyó.