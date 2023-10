Los Pumas jugarán la semifinal del Mundial y el partido más importante de su historia

Ambos llegaban en un nivel parejo. Los Pumas venían de menor a mayor, pero habían dejado muchas dudas en el inicio del Mundial, mejoraron, pero les faltaba asentarse. El equipo no aparecía.

Gales es un equipo pragmático, no le sobraba nada. Ganó su grupo. Pero no brilló. Estaban confiados, todos los daban como favoritos, pero no les sobraba nada. No se florean, hacen lo que tienen que hacer y no mucho más.

Los Pumas aparecieron hoy. Hoy volvió el equipo, se vio a los jugadores, a los nombres y al equipo que venía demostrando en el último año que se podían dar estos resultados, que podían llegar a esta instancia. Volvió la garra. Volvió el corazón.

Se vienen los All Blacks, el próximo rival de Los Pumas

Ya estás en la semifinal del Mundial. ¿Con quién pretendemos jugar en una semifinal de un Mundial si no es con los All Blacks, con Sudáfrica, Francia? Estás entre los cuatro mejores y te vas a enfrentar contra los mejores. Seguramente, los All Blacks no deben estar muy contentos de jugar contra este Argentina.

Los Pumas vienen en alza. Siguen subiendo. Los neozelandeses van a estar preocupados. No se pueden tomar este partido a la ligera: en los últimos tres años Los Pumas les ganaron dos veces a Nueva Zelanda. Este equipo, estos hombres, en un buen día, le pueden ganar a cualquier equipo. A cualquiera. ¿Incluso a los All Blacks? Sí.

En el balance de la historia y el presente, Los Pumas no tienen nada que perder. La obligación y la responsabilidad de todo, es de los All Blacks.

Basta de poner la palabra “batacazo” y esas cosas. Los Pumas están en la elite del rugby mundial. Todos los jugadores son profesionales. No hay más “derrota digna”. Se terminó todo eso, hace mucho tiempo. Esto es histórico, pero podía pasar.

Tercera semifinal de Los Pumas en la historia de los Mundiales: Francia 2007, Inglaterra 2015 y esta de Francia 2023.

Antes del Mundial, el día que Michael Cheika dio la lista fue consultado con la famosa frase: “¿Para qué están Los Pumas?”. Su respuesta fue clara: “Si no estamos preparados, si no soñamos, si no creemos que vamos a jugar los siete partidos, ¿para qué vamos al Mundial?”. Elegimos creer.