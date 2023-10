Milei prepara su cierre de campaña y llega con optimismo a las elecciones generales

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ultima detalles para el cierre de campaña que encabezará el miércoles próximo en el Estadio Movistar Arena como lo hizo en la previa de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Camino a las elecciones generales del 22 de octubre, el libertario se muestra optimista y esperanzado por lo que espera culminar sus obligaciones proselitistas ante más de 15 mil adherentes a su causa, en un acto que lo tendrá como principal orador.

El anuncio se publicó en las redes sociales del partido libertario, desde donde revelaron además que en el evento estará presente el pensador liberal Alberto Benegas Lynch, uno de los máximos referentes de Milei en materia económica.

En los últimos días, el diputado tomó mayor trascendencia luego de que el presidente Alberto Fernández lo acusara de haber generado la corrida cambiaria que colocó al dólar paralelo por encima de los $1000 y lo denunciara penalmente por ello.

Aseguremos los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. pic.twitter.com/NIwNpTfFTW — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 11, 2023

Desde Juntos por el Cambio también apuntaron en su contra lo que generó que apareciera en los principales medios de comunicación.

La estrategia adoptada por el mandatario no cayó bien en el entorno del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, dado que le sirvió al libertario para centrar la campaña en los dardos en su contra. Incluso, convocó a su primera conferencia de prensa desde que asumió al cargo público en las Oficinas de Bull Market, de su aspirante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra.

Desde la Libertad Avanza se muestran confiados respecto a la performance electoral del espacio el 22 de octubre y aseguran que la elección configurará "el certificado de defunción del kirchnerismo".

En sus últimas actividades, Milei lideró una caravana en la provincia de Salta, uno de los distritos donde se impuso en las PASO, incluso sin haberlo visitado, donde fue recibido por simpatizantes libertarios.

En el marco de la recorrida, el aspirante presidencial remarcó: "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?".

"Les vamos a ganar a nivel nacional y de la mano de Píparo en la última guarida K: la provincia de Buenos Aires", vaticinó.

Como en la PASO, el microestadio del Movistar Arena será cede de cierre, y en aquella oportunidad, estuvo acompañado también por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano y Benegas Lynch.

También asistió el senador bonaerense Juan Napoli; las candidatas a diputadas nacionales por CABA Diana Mondino y Sandra Pettovello; el candidato a intendente de La Matanza, David "El Dipy" Martínez; y quien fue candidato a gobernador de La Rioja, Martín Menem.