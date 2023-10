Milei en el debate: "Siento que la casta política aquí presente nos toma el pelo"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó duro en el segundo debate rumbo a las elecciones contra sus rivales de cara a las elecciones y la "casta política", al lamentar que "ninguno resignó un privilegio ni dio un paso al costado y no lo van a hacer porque están atornillados a sus carguitos". Además aludió a la situación del país y remarcó: "Estamos al borde de una hiperinflación, esto no se arregla con palabras bonitas y buenos modales, es con las políticas de la Libertad Avanza".

En su presentación, el economista libertario inició su participación en el debate con una alusión al conflicto en Israel, al expresar su "solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas" y además advirtió que "el país esta al borde de su peor crisis de la historia", ya que "el desequilibrio fiscal es peor a la previa del Rodrigazo".

Luego, en el primer derecho a replica que utilizó, sostuvo: "Señora Bullrich, lamento que mienta sobre las cosas que yo digo, antes, en el primer debate, sobre la pandemia, ahora sobre el tema de las armas. Tiene gente que deforma mis mensajes, hay una ley de armas y hay que cumplirla, no puede ser que están armados los delincuentes y los honestos no".

"Usted habló de eliminar leyes por DNU y de llevarse puestas garantías constitucionales en la semana ¿que quiere? ¿que esto sea un dictadura?", agregó.

En el bloque temático de Seguridad, Mileil sostuvo que "el país falla en esta materia y el país es un baño de sangre porque ha abrazado las ideas del doctor a Zaffaroni, lo que provocó un desastre en este país, cambió el rol de víctima y de victimario, los delincuentes son tratados como víctimas cuando deberían estar encerrados".

"No sólo es importante el rol de la seguridad sino el de la Justicia para hacer efectivos los castigos, que sea costoso ser delicuente, para eso vamos a hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, de la ley de Inteligencia, vamos a modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal para que el Poder Judicial sea independiente. En la Argentina liberal los que la van a pasar mal y van a tener miedo van a ser los delincuentes", planteó.

En una réplica al candidato presidencial del oficialismo, Milei dijo: "El problema de construcción de Massa es que solo habla de trabajadores. Si se olvida del capital, la producción va a ser muy baja".

"Combatiendo el capital dicen ustedes, el 30 por ciento de los trabajadores formales están bajo la línea de la pobreza, la construcción viene cayendo como consecuencia de los errores de su gobierno", señaló.

Y luego pidió otra réplica para la postulante de Juntos por el Cambio: "Me sorprende porque la señora Bullrich habla de las SIRA, deuda con los importadores, Argentina tiene cepo, que es una fuente de corrupción y es un subsidio encubierto para importadores. Su potencial ministro de Economía (Carlos Melconian) se juntó con el señor Massa para que cuide las SIRA para proteger un tongo ¿así vas a combatir la corrupción?, le señaló.

En el bloque laboral, Milei sostuvo que "el crecimiento económico implica acumulacion de capital, pero nadie va invertir si no puede ganar plata, y si usted gana dinero, no va a seguir si no le respetan derecho a propiedad". "La casta lo único que hace es consumir capital con su modelo de gasto, emite dinero, genera inflación que es un impuesto que distorsiona los precios, se endeuda, genera Riesgo País y falta de financimiento y caen los salarios", enumeró.

Luego tuvo un contrapunto con la izquierdista Myriam Bregman: "Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas", le espetó. Y, en tono irónico, agregó: "Reducir la jornada laboral para generar más trabajo...que se trabaje solo una hora por día y va a haber trabajo para todos".

"Dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica ¿sabes el problema? vas a tener muchísimo más desempleo, con empresas quebradas que vas a querer nacionalizar", insistió.

Posteriormente, dijo que "para el desarrollo humano hay tres elementos: ingresos, longevidad y educación". "Dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica", señaló. En ese marco, sostuvo que "los países libres son ocho veces más ricos que los reprimidos" y destacó que "en los países libres las personas viven un 20 por ciento más.

"La educación la abordaremos desde la lógica del capital humano, requiere trabajo previo, estamos trabajando en niñez y familia, eliminar los intermediarios, dar asistencia descentralizada y mejorar la transparencia. También en un seguro de salud con cobertura universal cenar para que todos tengan acceso", señaló. "Abrazando las ideas de la libertad alcanzaremos el desarrollo humano", cerró.

Posteriormente, en el apartado de las preguntas cruzadas, Milei respondió una pregunta de la candidata de JxC sobre la presencia del sindicalista Luis Barrionuevo entre sus respaldos: "Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que vienen de otro lado, mientras vos si podés pasar de tu pasado de montonera asesina. Otros que solo gritamos no podemos cambiar y tomar otra gente... todos los que quieran sumarse para arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos", le contestó.

Luego respondió otra de Massa: "Parece que tu adicción al estatismo te hace mal, ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas por la salud pública. Si vos tenés que hacer una ley, entonces funciona mal. No queremos que hagan un desastre como en la pandemia, cuando tuvimos que tener 30 mil muertos y tuvimos 130 mil por culpa de este gobierno genocida", dijo.

Cuando Bregman le preguntó sobre por qué niega el cambio climático, Milei sostuvo: "Primero no mienta, no niego el cambio climático, digo que existe un ciclo de temperaturas y este es el quinto punto del ciclo (el de mayor calor), la diferencia con los cuatro anteriores es que no estaba el ser humano y ahora sí. Las políticas que culpan al ser humano son para recaudar y financiar vagos socialistas de cuarta que escriben papers".

"No vamos a adherir a la agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia. Somos el único espacio que presentó una agenda energética, con todas las restricciones aplicables en Europa. En el tema energético estamos sobrecumplidos", respondió a una consulta de Juan Schiaretti sobre si iba a plegarse a ese compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo para la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.

Y aprovechó para aludir a un comentario previo del gobernador cordobés en contra de su propuesta de dolarización: "A diferencia de ustedes, para mí, robar esta mal, falsificar dinero desde el Banco Central ustedes lo avalan", señaló al defender su iniciativa.

Por último, en el minuto final, a modo de cierre, Milei enfatizó: "Siento que la casta política aquí presente nos toma el pelo, hacen pantomima irritante. Se citan para explicar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza, ninguno resignó un privilegio ni dio un paso al costado y no lo van a hacer porque están atornillados a sus carguitos. No son la solución del problema porque son el problema. ¿Una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?", finalizó.