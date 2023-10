La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, participó hoy del segundo debate de la campaña electoral organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) a poco menos de catorce días de las elecciones generales del 22 de octubre.

Lo hizo con el respaldo del expresidente Mauricio Macri y un nutrido grupo de dirigentes del entorno, entre los que destacan su aspirante a vice Luis Petri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En su minuto de presentación, además de reiterar su solidaridad con el pueblo de Israel tras el ataque del grupo Hamas, la candidata del PRO en uso de licencia cuestionó al oficialismo al acusarlo de corrupción luego del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde.

"Estas dos semanas hemos vistos lo más brutal de la corrupción kirchnerista, los yates de Insaurralde son como el punto máximo y vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas", expresó Patricia Bullrich, y agregó: "Para cambiar hay un solo camino terminar con los Insaurralde y las mafias de azotan a nuestro país"

En la misma línea, planteó que busca "ganar la elección y sacar estas mafias de la Argentina", por lo que remarcó que "Massa no puede, es parte de ellos, y Milei se ha asociado con ellos también".

Se trato de un eje en el que insistió durante todo el debate luego de que la acusaran de no haber hecho mención al tema en el primer intercambio en la provincia de Santiago del Estero.

Juntos por el Cambio propone bajar el código de imputabilidad a menores de 14 años

La exministra de Seguridad realizó un repaso de su gestión bajo el gobierno del exmandatario Mauricio Macri y prometió terminar con los beneficios a los presos. "Me enfrenté a cada una de las mafias, entre nosotros las cosas están claras: sabemos a quién defender, ellos liberan presos y les dan internet y celulares. La gente tiene miedo, porque los largan sin que pase nada", postuló.

"Defendemos a los ciudadanos no como el kirchnerismo que liberan a los delincuentes", cruzó a Unión por la Patria y además cargó contra el candidato libertario: "Milei quiere armas liberadas que recaen en manos de los delincuentes".

En otro pasaje de sus primeros dos minutos, aseguró que entrará la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad, incluso con las Fuerzas Armadas "si hace falta", e indicó que cambiará el Código Penal para que "nunca más un asesino o violador pueda andar suelto" y bajará el código de imputabilidad a los menores a los 14 años.

Bullrich contó que la acompañó el ex oficial de la Policía Bonaerense, Luis Chocobar, a quien respaldó luego de haber matado a Pablo Kukok durante un asalto en el barrio de La Boca. "Los kirchneristas lo querían mandar a la cárcel. El orden será nuestro principal fundamento en política de seguridad. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. El que las hace las paga", planteó.

Tras las propuestas del candidato Sergio Massa, la exfuncionaria hizo uso por primera vez del derecho a réplica para acusarlo de formar parte del Gobierno que "aumentó el 70% los homicidios en Rosario y generó la peor crisis" en la materia.

"Quién te da los números, Insaurralde", lo chicaneo respecto a las cifras que el oficialista planteó, y continuó: "¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”.

Por último, completó: "Massa hace cuatro años que estás en el gobierno, no hables de Tigre, es una vergüenza. No podes hacer buena seguridad si tus socios son delincuentes. No tenes cara".

El dardo a Milei por la venta de órganos y la liberación de armas

A pesar de que Javier Milei descartó las acusaciones de la titular del PRO en uso de licencia respecto a la libre portación de armas, Bullrich recargó: “Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17, desregulación y liberación de armas. Si no, cambiala, pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido".

"A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas van a terminar en manos de Los Monos, masacrando chicos en las escuelas", subrayó la dirigente.

También, completó: "Además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta ilegal es trata de personas para la venta de órganos. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito: la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados”.

La chicana a Massa: "Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré"

En el segundo bloque en materia de Trabajo y Producción, la candidata de Juntos por el Cambio cruzó al ministro de Economía por haber llevado "al dólar blue a mil mangos, hiperinflación, angustia" y por haber aumentado la pobreza.

"Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", se jactó en referencia a la frase utiliza el funcionario como slogan de campaña

En la misma línea, Bullrich describió: "Entras a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablas de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un Tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara?”.

Entre sus propuestas en la materia figuran "quitarle la pata de encima" a la producción, al campo, a las Pymes y a las economías regionales. Además, implementar una Ley de Trabajo Informal para que las personas que perciben planes sociales puedan conseguir puestos de trabajo en lugar de asistencias estatales.

"La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Están en los bolsos de López y en el yate de Insaurralde. Un empleo solo se consigue en la informalidad", cuestionó a Unión por la Patria.

Lo propio hizo contra el fundador de La Libertad Avanza por su vínculo con Luis Barrionuevo: "No vas a hacer nada nuevo. Se te metió la casta adentro".

"Las indemnización deben ser justas para las dos partes, hoy no lo son. En el comercio, no puede haber ningún tipo de Tongolini", manifestó, y subrayó: "A todos los que hacen paro, Moyano, Barrionuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina".

La decisión de polarizar con los libertarios y el oficialismo

En el tercer eje sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, Bullrich expresó aseguró que no habrá desarrollo humano con "los bolsos de López, los sueños compartidos que no compartieron con nadie, los hoteles de Cristina Kirchner", y postuló que para que Argentina tenga desarrollo humano "tiene que dejar de robar".

"Se llevaron todo. Los ñoquis de la Cámpora que dijiste que ibas a combatir, ahora los pones en planta permanente", aseveró la dirigente del PRO.

En sintonía, postuló: "Para que la Argentina vuelva a tener campo, riqueza, poder cuidar su ambiente necesitamos que ese dinero vaya a tu familia, que las casas vayan a las familias y no a los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero de la Argentina se concentre en la gente".

Direccionado a Milei, la exministra arremetió: "El desarrollo humano es respetar a las personas: Milei, le decís mogólicos a los que piensan distinto a vos, insultas a católicos y judíos, a la longevidad la decís viejos meados, sos igual a La Cámpora, mostras una motosierra, violencia a los jóvenes y agredis a las mujeres".

Luego de que el ministro de Economía le pidiera al fundador de La Libertad Avanza que no agrediera a las mujeres por pensar diferente, la dirigente de Juntos por el Cambio le pidió: "Massa no necesitamos que nos defiendan, nos defendemos solas".

Bullrich rechazó la dolarización de Milei al sostener que "es con salarios de hambre de la gente"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le preguntó a Bullrich: “Patricia, nosotros en Córdoba hicimos en dos años 3.100 kilómetros de gasoducto y el Plan Belgrano que puso en marcha Mauricio Macri en el gobierno que vos fuiste parte fracasó rotundamente. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura?”.

“Gobernador Schiaretti, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno de Macri. No falte a la verdad por un tema electoral. Usted sabe que fue una de las provincias que más fondos recibió, que tuvo rutas… Entonces, ¿todo lo que se hizo en la gestión de Macri no las reconoce porque está en campaña? No me parece de buena persona hacer eso”, respondió.

En otra oportunidad, la candidata del principal bloque opositor le preguntó a Milei con qué dinero Luis Barrionuevo financiará su campaña presidencial y a Bregman por qué "odia a las fuerzas de Seguridad". "Debería explica por qué le vendió armamento a Bolivia, después del golpe de Estado, por qué apoyan el golpe de Estado en Perú y apoyó al gobierno en Brasil tras el golpe a Dilma", le contrapuso la referente del Frente de Izquierda.

Tras una consulta del diputado de La Libertad Avanza, Bullrich resaltó: "Milei miente, miente, miente y cree que alguien le va a creer. Melconian es una persona seria y no lee libritos como usted. Como dijo el otro día, 'cuánto más alto el dólar, mejor'. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo".

"Las Leliq son con lo que ustedes quieren hacer un plan Bonex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre a la gente", lo cruzó.

Otra de las preguntas fue dirigida por Bregman, quien le pidió a la referente del PRO que aclare sus intenciones de "espiar los celulares de las personas detenidas", y la chicaneó al sostener que hizo "diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña [Gerardo Milman] al que le protegió el teléfono todo lo que pudo”.

“Bregman, ¿usted sabe lo que es narcotráfico, el Chapo Guzmán, sabe lo que es ser el jefe de una banda de narcos, sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino, por qué, porque son parte de las asociaciones ilícitas? Yo conocí dos casos: una abogada que mató a un testigo y a esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono y sabíamos que era parte de la organización criminal", contó.

"Otro caso: le intervenimos el teléfono a Guille Cantero, que estaba libre en Flores, y por medio del abogado que estaba en la organización lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra los narcos con la ley y la justicia”, concluyó Bullrich.

El pedido de voto de Bullrich: "Decile sí a un cambio de verdad, el de Juntos por el Cambio"

En el minuto de cierre, la aspirante presidencial se presentó como "una luchadora, luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo, contra los que arruinaron este país hermoso, contra los que abusan del poder que tienen", y aseguró que los enfrentará como presidenta.

"Te aseguro, a estos tipos no los derrotas con discursos lindos sino siendo más fuertes que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidente los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos", expresó.

Por último, enfatizó en que el 22 de octubre el poder cambia, "y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle no al kirchnerismo, y para decirle sí a un cambio de verdad, el cambio de Juntos por el Cambio”.