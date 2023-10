Entendámoslo de una vez. Los chinos no son ningunos boludos. Esa docena de técnicos de la Zi Jin que andan por Fiambalá, y que vistos de lejos parecen las hormiguitas coloradas del cuento de Claudio Leiva son, engañosamente, educados y amistosos. Dije “engañosamente”, porque en realidad esconden la voracidad y la codicia del Imperio colonial que los respalda. Son intocables, en cierto sentido son personas de otro nivel, con resguardo y protección diplomática y con el amparo de una empresa poderosa, vinculada o socia de otras empresas más poderosas aún, que mueven intereses y un presupuesto global superior al de la provincia de Catamarca. La provincia, en este tablero mundial, es un jugador chiquito, que casi que no existe. Y los catamarqueños somos pasivos integrantes de una sociedad a la que ellos miran como a una comparsa que ni siquiera podemos construir una pileta de natación de 20 metros como Dios manda.

Todo lo que hacen y todo lo que no hacen estos chinos debe llamar nuestra atención y despertar nuestro recelo. No podemos ser ingenuos. No podemos comportarnos como recién caídos del catre. Ni abrirles, confianzudos, la puerta de nuestra casa. No. No. Sería un gravísimo error. Por algo en el mundo hispano existe la expresión, que es a esta altura de sentido común: “Esto es un cuento chino”. ¿Qué quiere decir? Según el Diccionario de la Real Academia significa: “Embuste, mentira recubierta de artificios”. Pero, ojo, no se trata de un sencillo engaño, sino de una mentira disimulada, ingeniosa, metida dentro de una historia fantástica, o de dudosa veracidad.

¿Por qué esto es así? Porque China tiene una experiencia histórica excepcional. Porque China tiene una cultura y civilización fantástica que nace en lo profundo del tiempo. No son improvisados de hace 200 años como es el caso de Argentina. Ellos pueden ostentar antecedentes en religión, arte, ciencias, urbanismo, organización política que se remontan a 50 siglos (5000 años) por lo menos. ¿No me creen? Vayan a Wikipedia, aunque sea y allí encontrarán que “China es uno de los países más antiguos del mundo y el más poblado del mundo, con más de 1400 millones de habitantes. Además, “La civilización china es una de las más antigua del mundo, floreció en la fértil cuenca del río Amarillo”. Y también que ”La dinastía Xia ya gobernaba China en torno al 2000 antes de Cristo”. También leemos que “China fue una de las principales potencias económicas del mundo durante la mayor parte de los dos mil años que van del siglo I al XX de nuestra era”. Aunque esto es discutible, porque en realidad fue la mayor potencia del mundo durante muchos siglos, en los cuales Europa era un pequeño rincón olvidado del planeta y América todavía no existía.

A China le debe la humanidad inventos colosales como la pólvora, el compás, la imprenta, la brújula, el papel; en matemáticas crearon los números negativos. Además, hicieron aportes fundamentales en el arte textil, en el de fundir metales y en el de la navegación.

Actualmente China es la primera potencia económica mundial y tiene intereses en todas las regiones del orbe. Su fuerza militar también es enorme, dado que compite con Estados Unidos y Rusia en cuestiones tan sensibles como tecnología bélica y armas nucleares. Su sistema económico está planificado a grandes líneas por el estado, pero en los hechos se desarrolla según los criterios capitalistas más crudos. Sus empresas buscan, allí donde se encuentren el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Y es el país que crea más millonarios, año tras año, que cualquier otro.

En los hechos, la presencia de China en nuestra región es muy fuerte. Por ejemplo, en Chile, donde ha emplazado empresas extractivas muy importantes. En Argentina, la flota China de alta mar consigue pescar la mayoría de la riqueza ictícola de nuestra plataforma marina continental. Ha instalado una estación espacial en la Patagonia y busca establecer una base naval desde donde controlar la Antártida. También comienzan a operar empresas mineras interesadas en el litio, que es un recurso global muy apetecible, estratégico.

Y allí los tenemos, bajo la fachada de la Zi Jin, en Tres Quebradas y en Fiambalá, en la planta de Carbonato de Litio. Utilizando tecnología de punta, muy lejos del alcance de los modestos, casi inexistentes, controles que puede ejercer la Intendenta Paulón, Dusso, o el Ministerio local. Van y vienen. Transitan por las calles, los campos y las montañas. Sus objetivos apuntan mucho más allá de lo declarado. No se los van a anticipar a cualquiera. Ni el mismo gobierno los conoce.

Se hacen preparar platos especiales, adecuados a sus chinos paladares. Tienen sus requisitos a la hora de la existencia cotidiana. En definitiva, detrás de la máscara de los buenos modales, la bondad y la paciencia orientales: demandan, imponen, exigen, ordenan. Se ocupan de regalar, como los marineros de Cristóbal Colón hicieron con los indios, espejitos de colores a los vecinos, mientras, en las sombras más oscuras, traccionan a favor de su codicia y buscan ventajas que hagan más favorable el negocio. Pretenden que los jóvenes aprendan Chino, como hicieron los ingleses en la India o los belgas en el Congo, en vez de preocuparse por hablar ellos el idioma nuestro.

Ahora, su última ocurrencia, es exhibir a la vera de las rutas unos simpáticos y poéticos carteles en los que exaltan las bondades de la Naturaleza. Utilizan expresiones floridas, que te desarman si no estás advertido. Pero no son expresiones tomadas al azar. Para nada. Responden a su historia y a su cultura. Allí la palabra poética siempre fue apreciada, porque esas delicadas expresiones sirven de perfecto envoltorio a las consignas ocultas que pretenden instalar.

Veamos el cartel de la foto. Dice: “Agua limpia y montaña verde son activos invaluables”. Claro, quién podría en su sano juicio no caer bajo la seducción de términos tales como “agua”, “montaña”, “limpio” o “verde”. Son irresistibles. De inmediato bajamos la guardia. ¡Cómo alguien que utiliza estos términos podría ser un cruel negociante que nos viene a esquilmar! Pero, como son salvajes capitalistas y no pueden con su genio, a continuación, añaden: “son activos invaluables”. Aquí ya el diablo metió la cola. El agua y la montaña son activos, no son seres o formas existentes, regalos de la Naturaleza. Son, apenas, objetos medidos por el interés económico más craso. Objetos que pertenecen al mercado, que se pueden comprar y vender. Luego rematan, para salvar la apariencia: eso sí, son “invaluables”. Invaluable quiere decir que no tiene precio. Invaluable puede ser el amor de una madre, o la amistad, o el sentido de arraigo a nuestra tierra. Pero los chinos se olvidan que ellos han puesto precio a todo lo que tocan en estos valles. Que no se detienen a contemplar los amaneceres, sino que solo piensan en cuánto litio y a qué precio lo van a extraer. No parecen tomar conciencia de que, justamente, la minería del litio es conocida como “minería del agua”, por la exorbitante cantidad que consume y contamina en el proceso de producción del mineral.

Allí, entonces, está el "cuento chino" del que venimos hablando. Nosotros podemos aceptar este macaneo y dejar que nos tomen el pelo y se lleven esta impresionante riqueza dejando solamente unos cuantos carteles y unos pocos ricos, que ya sabemos quiénes son, con los bolsillos llenos. O podemos, según nos lo dicte la conciencia, resistir desde la dignidad y el conocimiento firme de quienes son los protagonistas y los intereses que entran en juego en esta triste y sucia historia.