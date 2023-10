“Espero que Milei ayude a Bullrich cuando esté a cargo de impulsar reformas severas”

El ex presidente Mauricio Macri elogió a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y criticó al de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre quien apuntó que espera que ayude a la ex ministra de Seguridad “cuando esté a cargo de impulsar reformas severas”.

“Realmente espero que (Milei) ayude mucho a Patricia Bullrich cuando esté a cargo de impulsar reformas severas contra esa terrible fuerza poderosa a favor del status quo”, expresó el ex mandatario durante una charla con estudiantes en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard.

Macri sostuvo que cree “en las ideas de la libertad” y se mostró contento de que haya “otro partido luchando por las mismas ideas”. De todos modos, aclaró que el economista posee “algunas propuestas extremas” que no comparte. “Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez; sé que compartíamos la pasión por la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”, señaló.

“Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”, remarcó.

“Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”, dijo Macri.

Y siguió: “Entonces ese es el lugar desde el que ayudaremos. Pero como vamos a ganar (las elecciones), espero que también nos ayuden a aprobar los proyectos de ley que necesitamos para hacer todas las reformas y, básicamente, afrontar el gran desafío de la Argentina que es deshacerse del déficit fiscal después de 70 años”.

“Somos el país donde el populismo fue creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo. Somos el único país que estaba entre los más ricos hace 70 u 80 años y ahora está llegando al 50% de pobreza”, cerró.